在台灣有幸我去了幾個綜藝節目的錄影現場去看，比如《大學生了沒》、《我要當歌手》之類的，在大陸我也在現場看過一些節目，覺得台灣和大陸的錄影方式有很大的不同。台灣很多綜藝節目錄影常常是每禮拜選一天集中錄，錄一整天錄很多期，中間幾乎不間斷，錄影棚比較簡易，大多是用彩色畫報之類的板子搭建的，很多談話類節目沒有觀眾。

而大陸錄影通常一天只錄一期節目，但錄一集的時間非常長，可能一直從下午錄到晚上十二點，錄影棚花費成本比較高，除了基本搭建的棚以外注重燈光還有其他設備，比如節目遊戲環節需要的一些機關之類，大多數綜藝節目有觀眾，並且節目畫面中經常穿插觀眾鏡頭。

台灣的這種錄影方式由於外部環境成本相對小，節目最主要的就還是靠上節目的藝人的嘴了。因為沒有太多華麗的陪襯，節目的娛樂效果變成了最關鍵的東西，所以台灣綜藝節目除了上節目宣傳的歌手藝人以外，負責效果和搞笑的通告藝人就非常多，並且活躍於各大節目。雖然他們可能不是演員也不是歌手，但是他們確是節目好看的關鍵。

大陸的綜藝節目則是很少有專職的通告藝人，基本上都會請一些知名度很高的藝人來上節目宣傳、表演或玩遊戲。

兩種錄影的方式各有好壞，我覺得其實兩種結合起來會更好，就是適當增加節目投入的成本，同時著重在節目中談話的豐富性和有趣度，節目會更好看。

（程捷／靜宜大學交換生）

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