今年上半年，經過連續13月同比正增長，中國貨物貿易已恢復至疫前水平，甚至創下歷史同期最高紀錄：貿易總額達18.07萬億元（人民幣，下同），與2020年同期相比增長27.1%，與2019年同期相比增長22.8%。進出口貿易增長動能充足，不過貿易順差略有擴大。

上半年，中國出口總額達9.85萬億元，與2020年同期相比增長28.1%，與2019年同期相比增長23.8%；進口總額達8.22萬億元，與2020年同期相比增長25.9%，與2019年同期相比增長21.7%。上半年的貿易順差達1.63萬億元，而2020年上半年同期僅為1.19萬億元。

貿易對象方面，東協、歐盟和美國繼續蟬聯今年上半年中國前三大貿易夥伴，進出口額分別為2.66萬億元、2.52萬億元、2.21萬億元。在中美貿易衝突未見根本逆轉的前提下，中國對美貿易反而增長勢頭最好，增速達34.6%。與對美貿易相比，中國上半年對東協貿易增長27.8%，對歐洲貿易增長26.7%。儘管中國對美國仍保有較大的貿易順差，但上半年自美進口高速增長，增速達43.9%；對美出口增速則為31.7%，低於進口增速12.2個百分點。若單論出口形勢，上半年中國對拉丁美洲出口表現最佳，增速達47%，遠超世界其他地區。

貿易結構方面，上半年中國進出口商品比重持續優化。從出口來看，中國傳統出口強項機電產品的份額繼續維持，占出口總值的59.2%。汽車出口較為亮眼，翻漲了一倍有餘。從進口來看，中國對部分大宗商品進口有所增加，鐵礦砂進口增加2.6%，天然氣增長23.8%。在糧食類大宗商品中，玉米表現最為突出，進口增長318.5%。這也間接助推了今年上半年糧食價格的上行趨勢。（作者為中國人民大學重陽金融研究院助理研究員）

（本文來源中國人民大學重陽金融研究院「人大重陽」公眾號，授權中時新聞網刊登)

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