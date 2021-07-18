2021 年 6 月 18 日美國德州大學在聖安東尼奧市(San Antonio)分校轄下的健康科學中心，有位神經外科醫生叫做賽菲教授(Ali Seifi) ，他天真、有趣並努力的發明了一個治療短暫打嗝用的特殊吸管(HiccAway；筆者將其翻譯成「去嗝」吸管)，用來取代一些常用的家庭療法，像是利用紙袋調整呼吸、叫朋友從後面嚇你一跳、雙手塞住耳朵吸氣然後閉氣等等，除了申請專利以外，還發表了一篇研究論文在美國醫學會JAMA Network Open 期刊上，其研究結果顯示在249 名會經常打嗝的參與者中，只要用此吸管喝水1~2次，止嗝立即有效，且效果可以持續幾個小時，有效率達92%。另外，和家庭療法相比較，有超過90.1% 的參與者表示，「去嗝」吸管比家庭療法更為有效且較容易執行。

一般人的印象中，打嗝並不是件甚麼大事，雖然在大庭廣眾下，發出巨大聲響打嗝，肯定非常抱歉又相當尷尬，但我們平常人通常都是不經意，不預期遇到這種事，所以也不可能事前就準備好這根「去嗝」吸管，所以當這位神經外科醫生發明了這款吸管，經由多家國內外媒體報導這則有趣新聞後，就有民眾問筆者，巴西總統博爾索納羅連續10日出現打嗝! 聽說要轉送聖保羅一間醫院接受腸道檢查，可能還要接受緊急手術，不知道如果使用這款最夯的「去嗝」吸管，有用嗎?

打嗝在醫學上，依照發生的時間長短，分成三種類型，第一型打嗝時間不超過48小時，第二型打嗝時間超過48小時但不超過一個月，第三型打嗝時間超過一個月。因此嚴重打嗝的病人是需要處理的，否則會嚴重影響生活品質，像是干擾睡眠、阻礙進食、造成疲倦、無法喝水而造成脫水、形成精神壓力等等，當然也可以演變成更嚴重的體重減輕或是營養不良。

這些影響病人生活品質的打嗝，背後大都是有原因造成的，如果是因為使用藥物才造成打嗝的副作用，經由醫生詳細瞭解後，停藥或換藥，就可以解決問題(巴西總統自己說可能是用藥造成的)。但也有因為本身疾病造成的打嗝，像是中樞神經系統疾病(腦血管損傷、細菌病毒造成的腦炎、腦部腫瘤或水腦)、腸胃道疾病(胃炎、胃食道逆流、胃癌、胰臟疾病或腸道疾病；巴西總統曾經被人刺傷腸道，之後做過幾次手術，現有腸阻塞的情形)，以及胸腔方面的疾病(腫瘤、肋膜炎、肺炎、膿胸；巴西總統也曾經確診感染新型冠狀病毒，造成肺臟傷害)。最後還有因為手術後，麻醉或插管時刺激到聲門，短暫引起的打嗝。

想要治療這種影響生活品質的打嗝，首先當然必須去除病因，所以媒體報導巴西總統可能需要動手術。另外，在症狀治療方面，由於臨床醫生均擁有豐富的用藥經驗，像是低劑量的抗精神病藥物(莫煩)、促進腸胃道蠕動的藥物(腹寧朗)以及骨骼肌鬆弛劑(倍鬆)，都有不錯的效果。但由於藥物都有副作用，且有些打嗝也只是短暫的發生，雖然頻率稍高，像是這次「去嗝」吸管所列入研究的對象就是第一類型的打嗝病人，打嗝時間低於48小時，至少每月一次，這時候就可以嘗試另類療法，像是針灸、家庭療法以及「去嗝」吸管等等。醫學上也有手術治療打嗝的方法，例如膈神經破壞術、局部麻醉劑阻斷術以及膈神經電刺激術。而巴西總統是屬於第二類型的打嗝，且背後有諸多病因，必須釐清，因此這款很夯的「去嗝」吸管，恐怕是效果有限。

售價 14 美元的「去嗝」吸管，看起來像一根粗粗的奶昔吸管，但底部只有一個很小的開口，所以使用者必須用力吸吮才能喝到水，由於強大的吸力會迫使橫膈膜收縮，阻止其痙攣，並迫使會厭關閉，最終發揮停止打嗝的效果。（作者為陽明大學兼任教授、佛光大學講座教授）

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