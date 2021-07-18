2021年上半年的大陸經濟成績單剛見揭曉，其中首要的GDP（國內生產總值）年增率，殊堪傲視全球，體現大陸經濟應對新冠肺炎疫情之韌性；惟其與大陸自身在疫情發作前（2019年）的該年增率相比，仍略遜一籌。更何況，上半年大陸GDP組成結構中，亦存在著若干非常態現象，如出口值增長飆速，消費內需增長卻遲緩許多，難免有「外熱內冷」虞慮，理應在下半年大力予以導正。

大陸國家統計局日前發布最新的國民經濟統計，顯示2021上半年大陸GDP數值為人民幣53兆餘元（全年肯定再破百兆元），年增率則為12.7％，是普世各國GDP增速之佼佼者。說明大陸經濟在疫情仍肆虐全球環境下，有相當突出的耐受能力。

但值得注意的是，上半年大陸GDP此年增率，是由2020年同期之低基期所襯托出來；2020上半年大陸疫情非常嚴峻，GDP年增率落為負1.6％，因而2021年上半年該年增率得以躍升為兩位數。

為排除疫情對統計數據合理性的干擾，大陸國家統計局2021年增設「兩年平均」的經濟統計口徑，就是把2021年數據分別和2020年及2019年同期相比，再算出平均增長率，以讓外界了解疫情前後的經濟冷暖變化。

如2021年上半年大陸GDP的「兩年平均增長率」，為5.3％。此一增長率，仍顯著不如2019年上半年大陸GDP之年增6.3％，亦落後2019年全年大陸GDP之年增6.1％，這表明大陸整體經濟增長動能尚須補強，才能回復疫情前舊觀。

而2021上半年大陸GDP組成結構中，另有一項偏差表現，就是第三產業（服務業）產值年增率，竟以11.8％輸給第二產業（工業製造業）的年增14.8％；至於兩者之兩年平均年增率依序為4.9％和6.1％，前者（第三產業）亦敗北。職是之故，2021上半年大陸第三產業產值在GDP數值中所占分量，已然縮小，而第二產業所占分量則相形升高，情況如大陸疫情最嚴重的去年；這也是多年來大陸GDP組成結構的反常。

回顧多年來大陸服務業的突飛猛進，乃是顯而易見。也就是說，自2008年國際金融海嘯爆發後，大陸產業發展策略轉向服務業傾斜，把服務業做為整體經濟發展的主力，因而服務業產值及其增長率連年超越工業製造業。這也是經濟發展較成熟國家的常態。

未料2020年大陸疫情遽然發作，嚴重衝擊大陸社會交流，亦導致當地服務業（旅運、商貿等）運營陷入瓶頸，因而2020全年的大陸服務業產值年增率，首度以2.1％輸給工業製造業的2.6％。這種情況，到2021年上半年尚在延續，也可說是大陸多年來傾力發展服務業政策的一項挫折。

值得注意的是，近期大陸服務業聲勢的相對弱化，背後牽涉大陸消費內需的不振因素。而後者即是疫情的後遺症，非常難纏。

根據大陸國家統計局發布數據，2021年上半年，大陸社會消費品零售總額年增率，雖有23％之多，而這卻是在其2020年同期「負11.4％」的超低基期上所計出，不能說是社會上有了消費熱潮。更何況，2021上半年大陸該零售總額的「兩年平均增長率」只有4.4％，不如2021年上半年大陸GDP的兩年平均增長5.3％。這就是「內冷」。因此，消費內需當前拉動大陸經濟增長的能量，尚須加把勁，包括把眾多無法出國、留在國內者的消費意願激發出來。

而與消費內需相反的是，2021年上半年大陸的出口外需，卻是好得不得了。大陸海關統計顯示，這半年大陸出口總值高達1.52兆美元，年增率38.6％。這顯示普世各國爭相力拚後疫情產經復元，而紛紛向大陸下單採購物料機件，使得大陸頗有重演「世界工廠」角色之勢。此即「外熱」。

出口外需暢旺，當然給大陸工業製造帶來榮景（難怪其壓過服務業），亦使大陸GDP數值水漲船高。甚至可說，出口激增是今年上半年大陸GDP增長的最大推手。可是，這種依託國際市場的增長模式，並非當前大陸政策面所喜，因其會讓大陸經濟在國際隨波逐流、相當被動。

2021年下半年的大陸經濟政策面，理應積極導正「外熱內冷」的偏差，重點在於為消費內需加熱升溫，進而帶動內需導向的產業投資。其中，實可大力倡導後疫情的消費創新，如總結疫情教訓的醫療保健，和足以讓人遠離病毒的食衣住行育樂等。這些都足以帶動新型產業發展，也可望成為大陸內需經濟的新增長點。