日前報載一位90多歲的老婦人病逝家中，照顧她的兒子60多歲，有精神障礙，不知所措。用衛生紙包著母親遺體，並在遺體上灑鹽，約二週始被同住的孫女發現報警。孫女在外工作，早出晚歸，對同居一室的祖母逝世兩週，未見面居然不知，及至聞臭，到祖母房間察看，才發現此一人間悲劇。

老人悲劇處處有！

這樣的案例在台灣已十分普遍，我們愛台灣，愛我們的同胞，就不能兩手一推，嘆口氣，或將責任推給政府就完了。

美國前總統川普大賣武器給台灣，價值5000億新台幣，這些武器遲早變成廢銅爛鐵，用這點武器跟中國大陸對抗嗎？門都沒有。但若用這些錢來照顧這些弱勢老人，悲劇或可大量減少。想到這裡，心中就十分痛苦難過！

照顧父母絕對不要插手

有位婦人家住高雄，60多歲，已婚無子。父年近百歲，小病不斷，但仍健康。母90多歲，有輕微失智，照顧年邁父母皆由這位已婚無子的女兒負責。照顧這樣的年邁父母，其辛苦可想而知。

但辛苦何時了，天知道，送走一個，輕省一個，二老皆走，辛苦才了！但奇怪的是她有一個哥哥，就住在父母同條街，很輕易的可對父母的照顧分勞，但卻不聞不問。據說她的嫂嫂很聰明，告訴先生，父母的照顧絕對不要插手，一插手就沒完沒了。

垃圾空中流浪

有人以為生養眾多，做牛做馬一輩子，等到子女報恩，可以爭相照顧父母，好不令人羨慕。但多數情況並非如此，有位老婦人，丈夫剛走，她有四個孩子，都成家立業，孫子眾多。

但四個孩子對於扶養老母，經常爭吵不休，乃商定四個孩子，每家輪流，按春夏秋冬四季，每人照顧三個月，時間一到老母就遷居，老母親心痛不已，想不到辛苦一輩子，年老時，卻成為兒孫嫌來嫌去的空中流浪人。

年輕人戀愛時常會問對方家中有幾堆垃圾，如父母雙全，則是兩堆垃圾，如祖父母在，家中則有四堆垃圾。將來的日子會非常難過。這在養兒防老的文化裡，固然令人心寒，但也確是事實。

好福氣，子女都留美

有個親戚一兒一女在美國，事業算有成，也還孝順。在美國已生兒育女，樂的是兒女成長，童言童語，好不歡樂。然後買房置產，真正的活在成家立業的喜樂與重擔中。買房錢不夠還希望年邁的父母慷慨支援。

我跟她們聊天，我說妳們父母都80多歲，接近90了，經常去醫院回診。將來一旦病倒，你們怎麼辦？管還是不管，怎麼管？他們無言以對！現在有子女在國外，遇到此類問題，孝順的，多數無言以對。不孝順的，多數到時再說！做父母的倒十分豁達，多數對養兒防老不抱希望，只希望兒女不要再來煩他們就好了！

時代在變，養兒防老已漸成骨董。奉勸為人父母的，不要再厚望養兒防老。教育孩子成人，是我們的責任，責盡即可。

現在平均壽命已過80歲，多留一點老本，需要時向銀行拿，比伸手靠孩子，輕鬆愉快多了。況且，老本多一點，反可激發孩子多一點表面孝心。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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