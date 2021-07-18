行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞18日遭爆捲入「牡丹灣villa群聚」事件，行政院先是說陳政聞回報他是帶家人住宿未餐敘，之後表示會等屏東縣政府了解實情後，再決定處理方式，不過晚間陳政聞已發布聲明請辭，行政院也馬上表示將准辭。在民怨已因疫情高漲的氛圍下，蔡政府止血的意味濃厚。

全台3級警戒，陳政聞身居高位，還能忙裡偷閒在平日帶家人度假，知悉同行友人違反防疫規定卻未勸阻並檢舉，姑息縱容不作為，明顯失職，下台也是剛好而己。

2018年陳政聞連任高雄市議員失利，卻和拚市長失利的陳其邁雙雙進入行政院，一個當副院長，另一個後來出任南部聯合服務中心執行長，「雙陳」好關係不言可喻，陳政聞也被視為陳其邁的嫡系人馬。

大家忙著防疫，陳政聞率先響應中央微解封，安排3天2夜行程，當天就和商界人士入住高檔度假村，晚間在全島「逆時中」，餐廳禁止內用的規定下，10多人熱鬧地脫掉口罩煮火鍋吃飯，甚至還打算在泳池辦烤肉趴，羡煞全台只能外帶，連在車內都不能飲食的小老百姓們。

這不打緊，一行人翌日發現遭人向媒體踢爆，就趕快退房離去，儘管屏東縣政府接獲檢舉，行政院也知道陳政聞闖禍，卻都祕而不宣，直到有人再向媒體檢舉陳政聞涉足，才被迫承認確有此事。

陳政聞否認餐敘群聚，但忘了他「師父」陳其邁要大家不要跨區移動；屏東Delta病毒群聚的警戒甫結束，陳就和商人一起到屏東度假，給人的觀感實在不好。

蔡政府民調已直直落，身為行政院高官，陳政聞竟在防疫3級警戒期間度假惹風波，真是有夠白目！