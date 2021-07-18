NCC從山涯管到海邊，連續否決三個案子，成了「通訊傳播否決委員會」，（「No」 Communications Commission）；NCC把自己當成「媒體沙皇」，讓黨權壟斷媒體，台灣成為「一言堂」社會，民進黨就能萬世其昌嗎？

NCC扼殺媒體第四權

網路時代，通路凌駕內容，媒體大者恆大；在寡占的媒體環境中，需不需要管制、誰來管制、如何管制，成為一個兩難的命題。以美國為例，臉書、推特禁止川普發文，引發大眾質疑，社群媒體有權力管制言論嗎？有的話，來自於誰的授權，誰來管制社群媒體的管制？

美國政府最後的決定是「不作為」，美國聯邦通訊委員會（FCC）如此描述自己的原則：「法律禁止FCC試圖阻止任何觀點的廣播。憲法保障言論自由和新聞自由，並防止FCC壓制這些言論。FCC的意見是，『允許自由表達意見，最有利於公眾利益』。這一原則確保了最廣泛的和最對立的意見的表達，儘管有些意見可能非常具有攻擊性。」

因此，民間的社群網站管制言論，美國政府並未介入，因為一旦介入，接下來的問題就是，「政府監督社群網站，誰來監督政府？」美國寧願財團濫權、社群網站濫權，也不要執政者濫權。

美國憲法所保障的言論自由，民進黨當然懂。2012年，民進黨立委陳其邁、蕭美琴等人提案，要求廢除《刑法》有關侮辱公署之規定，提案理由寫道：「國家對於政治性言論的限制，大法官第445號及第644號解釋亦援引美國憲法對『言論自由』保障之雙階理論（two-leveltheory），認為政治性言論乃屬高價值言論（high value speech），而對此等言論之限制原則上應採取『嚴格的違憲審查基準』，除有『重大而急迫的政府利益』外，國家即不得加以限制。」

善哉斯言，可見民進黨智識上是懂憲法，懂言論自由的。美國憲法的「雙階理論」，把言論分為管制密度寬鬆的低價值言論，例如商業性、仇恨、猥褻等言論；以及受憲法最高密度保護的高價值言論，例如政治性、學術性言論。

現在的NCC，則是像老師改學生作業一樣，檢驗媒體的政治主張，違背了民進黨過去對言論自由的信念。中天新聞引用CNN影片報導高端工廠的運作，被NCC指為「沒有公正平衡」。媒體監督政府，政府再派NCC來監督媒體，就像威權時期媒體頭上還有一個警總，那第四權如何發揮作用？

NCC雙標反映派系角力

NCC濫權的矛頭，不是只指向中天。例如否決TBC經營權轉讓，理由是「賣方適格性太差」，這個理由寫在《衛星廣播電視法》的哪一條？賣方不適格，不就應該讓更好的買方來經營嗎？經營層與林佳龍交好的台數科，申請變更為新聞頻道一度獲NCC同意，卻因為林佳龍涉及徐永明收賄案失勢，申請案立刻變卦而胎死腹中。可見在NCC眼中，媒體光是「親綠」是不夠的，還要看親的是綠營中的哪一個派系，以及這個派系在黨內的實力消長。

更不用說NCC對華視補頻52台的偏愛，對台視的排斥，已經是完全秀破下限。其實華視跟台視都與民進黨友善，NCC的雙重標準反映出民進黨內的派系角力，已是完全不顧社會觀感。

NCC對媒體的介入，是完全的政治考量。民進黨現在想法很簡單，被罵一次是罵，被罵一百次也是罵，那乾脆「壞人做到底」，讓媒體產生「寒蟬效應」。但就算有「寒蟬效應」，又怎麼樣呢？NCC傷害整個媒體環境的公信力，更不可能挽救民進黨的支持度。

依據「台灣民意基金會」民調，民進黨的政黨支持度，近3個月滑落15%，蔡政府抗疫表現不得人心可見一斑。政府介入媒體有如「飲鴆止渴」，短期或有興奮劑的效果，長期卻會傷害執政黨的免疫系統，失去自律機制。

如果不是黨權控制媒體，媒體大環境縱容陳時中，中央流行疫情指揮中心敢在去年拒絕BNT疫苗、今年輕率開放3+11政策，造成防疫破口嗎？俗語說「寵子不孝」，對執政者也是同樣的道理，越寵越不成器。民進黨破壞媒體的監督機制，從結果來看，反而害了自己。

新聞自由是民主的疫苗，也是政府濫權的疫苗。民進黨內的各派系若是放棄爭取社會的信任，只想著藉由NCC控制媒體，布局黨內初選，這等於是2008年選舉的故事重演。就算得到黨內提名，整個黨信任度崩盤，又有何意義？

或者，歷史給民進黨的教訓，就是民進黨永遠學不會教訓？