中央流行疫情指揮中心開放18歲（含）以上民眾預約「疫苗施打意願登記」，當天晚上10點30分，全台累積登記序號超過1200萬人次，造成系統大當機，足見青壯年渴望施打疫苗殷切之情。這次開放預約對象包括領有居留證者、移工們，獨漏了在台灣讀書的陸生，他們連施打資格也沒有，離鄉背井來到寶島，卻彷彿被世界遺忘。

陸委會、教育部該協助陸生

在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中眼裡，陸生有沒有列入施打對象，可能從來就不是個問題，正如同他自己所說的，每天要做很多決策，不可能什麼事情都記得清楚；更何況一直以來，他口口聲聲指「有人」卡台灣買疫苗，當然無需把陸生權益放在心裡。但是對於新冠疫情期間經歷「小明事件」、「2020境外生禁止返台事件」的陸生而言，對兩岸政府齟齬不斷餘悸猶存。老實說，民進黨政府對待他們並不友善，「台灣最美的風景是人」的人文情懷早已漸行漸遠。但是，陸委會、教育部難道也忘了他們？

台灣高等教育面臨少子化危機，殘酷的現實是招收本地學生粥少僧多，供需失衡亟需開放境外學生注入活水。陸生沒有語言、文化隔閡，也沒有經濟能力問題，成為許多私立大專院校重點招生首選。根據陸委會統計資料，自民國100年迄109年止，開放陸生來台10年期間，累計研修生有20萬4963人、學位生1萬9222人；由此可見，開放陸生政策對於私校、經濟的貢獻度利多於弊。台灣政府若罔顧陸生在台就學的照護責任，任由他們暴露在新冠疫情風險之中自生自滅，情理法完全說不過去，主管機關陸委會與教育部應速謀對策。

當然，眼前台灣疫苗奇缺，已經鬧上國際新聞，新冠疫情大半年來狂燒不止，不僅老百姓心急如焚，連產業界大老們也按耐不住，鴻海創辦人郭台銘與台積電原本考慮員工若染疫將造成停工損失，希望自力救濟購買疫苗，後來發展成為聯手捐購1000萬劑BNT疫苗，慈濟接著獲准以相同模式捐贈疫苗，陳時中自己都說疫苗已經足夠，那麼，還有什麼理由不讓陸生注射呢？

陸生納健保 延宕5年未果

事實上，民進黨政府對於陸生與僑外生在政策上有明顯的差別待遇，特別針對陸生來台設有「三限六不」（限制採認大陸優秀院校、限制陸生赴台總量、限制採認醫學；不影響招生名額、不提供獎學金、不加分、不允許校外打工、不開放報考證照、畢業後不可留台就業）；再加上兩岸長期以來意識形態的對抗，「大陸妹」、「阿六仔」等歧視性的文化霸凌，陸生在台生活並不容易。

陸生沒有被列入施打疫苗的問題，關鍵仍是兩岸關係不佳。2016年民進黨政府上台後，陸委會推動陸生比照僑外生納入健保，並應全額自付保費（每月1249元）一案；同年10月24日總統府發言人表達同意「基於人道考量與人權價值，中國大陸學生比照僑外學生納入健保體系」，經行政院長林全召集「行政立法協調會議」，11月7日民進黨團提出《健保法》修正草案；不過，這個案子也從此擺盪在委員會討論階段，5年過去了，陸生納入健保一事，隨著兩岸關係冰封淡出政壇視線，再無人聞問。

陳時中哪有心思惦記著陸生的疫苗人權？又或者害怕想起「有人」卡台灣買疫苗的陰影；陸委會主委邱太三翹首苦盼兩岸春暖花開，怎不先從解決陸生疫苗人權入手？

病毒之前人人平等，無差別攻擊，誰都無法置身事外。台北市長柯文哲執行萬華專案時公開聲明「不抓捕」逃逸移工，讓他們願意出來普篩，但是與中央談論這些人的疫苗怎麼處理時，為「報帳」問題傷透腦筋。既然潛藏在社區5萬多名非法移工的流竄，仍被視為防疫保護網不可或缺的一環，台灣又豈能任由合法來台的陸生徘徊在兩岸政府夾縫之間，被遺忘在世界人權之外？

總統蔡英文呼籲「同島一命」團結抗疫，陸生不能成為疫情破口，必須施打疫苗，否則，豈是民主台灣自傲的人權水平？