行政院發言人羅秉成12日表示，台積電、永齡基金會順利採購BNT疫苗，未來疫苗將從原廠直送台灣。（美聯社）

在苦難危急時刻眾多厲害「英雄」應運出世，這是好萊塢漫威電影票房紅了一波20年的固定市場配方。英雄無論是不是從天而降，要有傳奇背景，需能擅用科技，當然更得有非凡能力，但最關鍵的還有能苦民所苦的「悲心」！

儘管這個悲心經常被反派壞蛋利用，偶爾成為致命的罩門弱點，但漫威英雄必定會從被壞蛋欺負的過程中領悟並修正，在最後抉擇時刻兼得了圓滿與勇氣，英雄們解救蒼生的能力與情操均獲得了大幅度進化。

全球疫情瀰漫晚了1年多才來到台灣，明明「可觀望、可偷學」的時空背景，綠營執政原先很輕易就可以成為解救台灣的英雄，結果一路至此的眾多「嘴臉」更甚於電影反派！各種「私心、卡關、陷害忠良」以及舉朝上下忙著「自吹自擂」，完全都是漫威電影中標準又經典的惡棍行徑。

所以也難怪民進黨的民調會大幅崩跌，死忠的「基本盤」竟然也能坍塌溶解了15趴。政府不能只是靠「宣傳護體、風向護航」，基層大眾也並非「權力風格、政策方向」稍微調整一下就能輕易埋單。主要因為「政治」有一種獨特的原點與本質，千百萬年來恰好就是包含著一種「苦難 V.S. 英雄」的關係與期待，民意的擁戴與背棄之間，確實有一種純粹又鮮明的英雄固定公式，而且古今中外皆然。

這也是為何即使在民進黨傾全力的包抄、抹黑、攻擊之下，無論柯文哲、侯友宜，甚至郭台銘的民意支持度依然徹底勁彈簇升。這幾位都是在台灣疫情緊迫時刻分別挺身而出，「英雄」必須是能夠在關鍵危急時刻「在乎人命+解決問題」！而且這種內外兼具的狀態能力，完全不必靠自我吹噓，基層大眾完全歷歷在目自有分判。

事實上，早先1年多「陳時中」也享用過這種英雄光環，他至今也還沉迷在每天直播、宣布疫情進度的目光圍繞之中。只是當5月中旬疫情大爆發之後，陳時中從輕縱「3+11」的入境破口開始，一路自打嘴巴的反覆證明他自己，原來才是政府內部決策「拒絕普篩、拒買疫苗、又卡關民間採購」的主要壞蛋之一！

如今回過頭來看，民進黨除了所有「防疫、疫苗、紓困」搞成亂七八糟，在台灣疫情失控的這幾個月來飽受各方的質問與批判裡，更惡質且更嚴重地還蔓生出誇張百倍的「甩鍋文化、黑箱作業、威權主義」！即使在立法院強力要求監督下，依然惡意故我的「會議紀錄消失、聽證會議缺席、預算執行拒絕公布」。

但最讓人可笑又可鄙的是，民進黨近來甚至以極其誇大的語法，趁機宣稱「政府公權力」才是拯救台灣的大英雄！政府一夜之間發動撲天蓋地的「自我肯定、相互疼惜」，企圖抹除郭台銘、台積電等民間採購千萬疫苗的所有功勞。但這卻恰好驗證、延續且坐實了民進黨骨子裡徹底符合，所有漫威電影中的「壞人邏輯」！

民進黨在疫情過程中一直是「滿口謊言、頻做壞事、殃及大眾、漠視無辜人命」，對於所有想拯救台灣的「英雄」無不抹黑攻擊。各種私心環環相扣的最終，竟然還想完成最後一張關鍵拼圖：「想要竄位當英雄」！

行政院發言人羅秉成日前記者會公開的大言不慚，結果反而不慎「說溜嘴」，親口描述了政府「卡關」民間採購疫苗所有的動作細節，成為近來最荒謬可笑的「政治笑譚」！反英雄的惡棍們縱使衣冠楚楚，畢竟還是演技惡劣，想冒名搶當英雄卻輕易被「看破手腳」，台灣民眾目光雪亮，政治小丑註定就是小丑。