福州市民使用手機打開滴滴出行APP順風車業務。（中新社）

在中共改革的歷史長河中，罕見像近半年來對資本市場如此的凌厲管控。之所以敢於不惜違反市場運作，不惜以「舉國體制」對付阿里及滴滴等「巨鱷」，目的可能只有一個，關鍵時期讓市場「姓黨」，反撲美國舉全球之力「抗中」。大數據之戰，揭開中美之爭的首部曲。

和去年底阿里集團的「螞蟻金服」命運類似，全球最大網路叫車平台「滴滴出行」也面臨乖舛的前途。螞蟻金服準備在香港上市前夕遭到封殺，馬雲的「出格」言行可能是關鍵，當然在《反壟斷法》的大纛旗幟下，巨型企業恐也只能低頭，好在大陸官方並非趕盡殺絕，先前叫停的上市計畫預料很快就會啟動。但滴滴的問題就沒那麼單純了。

和阿里相較，滴滴企業規模一樣驚人，至今在全球16國近4000個城市留下足跡，全球的日平均交易量4000萬單，總交易額3410億人民幣。但就在中共建黨一百周年前夕，滴滴不聽勸毅然赴美上市，這就「攤上政治大事了」。

據傳，滴滴出行在今年6月底赴美IPO之前，大陸證監會至少兩次找高層「遊說」，明示暗示留在上海或香港上市。先前《南華早報》曾報導，高層初步對滴滴定調「陽奉陰違」，難道滴滴表面允諾，背後各行其事？但證監會為何不把話說清楚？從事後官媒說法顯見，證監會非屬「國安委」成員，無能對違反國安置喙，只能啞巴吃黃蓮。

滴滴強行在美上市只能自吞苦果，網信辦以違反《網路安全法》涉洩露個資查辦，以國安名義勒令暫停新戶註冊，並下架25款應用程式，3天內所有動作一氣呵成，留下的是滴滴在美IPO的市值從800億美元蒸發到600餘億美元，投資人聯手在美國準備提告。但後續動作還沒停，最新消息是16日網信辦聯合公安、國安、稅務總局等七大部門進駐滴滴，展開網安審查。

身為網路巨鱷，擁有全大陸最大數據庫的滴滴，恐欠缺理解自己影響力的能耐，尤其在中美激烈競合之際。

「國土資源部加班最狠，公安部最忙，中紀委監察部最低調，這兩天打車到財政部的多，到央行的少，不知是否跟資本市場有關…。」2015年滴滴媒體研究院透過大數據，發布「監測國家各部委出行規律」。那時中美之間一派輕鬆，政治穩妥有序，可如今兩國水火不容，明年又有中共「二十大」的重頭戲，試問1年後科技更為發達，滴滴更升級的數據庫能為「敵國外患」所用嗎？

美國3月通過《外國公司問責法》，陸企上市需提交審計底稿，證明政府擁有股權、披露內部黨員資料，不能滿足財會審計者還可能隨時下市。換言之，陸企的數據庫確實可能攤在陽光下，如此高度政治敏感，北京怎能不管？

滴滴或不致將數據庫「打包」給美國，但在中美新的冷戰前提下，臥榻之側絕不可能容「敵人」酣睡！（作者為資深媒體人）