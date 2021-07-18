7月15日，1架C-146A美國軍用運輸機降落台灣，這是美國軍機在1個多月內再次抵達台灣。民進黨當局雖有意低調處理，但鑒於這一事件的嚴重性已經引發大陸強烈反應，兩岸關係未來的發展堪憂。現在，島內各界尤其是民進黨當局，是時候認真反思過去幾年的大陸政策，尤其是勾結美國抗衡大陸的做法，謀畫台灣未來安全和發展之道了。

眾所周知，美國行政當局的對台政策是支持台灣抗衡中國大陸，但對是否「戰略清晰」心存疑慮，前幾日白宮國安會印太事務協調官坎貝爾就公開聲稱「不支持台獨」。但是，拜登政府上台以來的實際作為顯示，川普瘋狂的對台政策已經不再是某些人認為的「特殊時期特殊人士的特殊看法」，而是美國「全政府全社會的普遍主張」。現在問題是，這種主張是台灣方面需要的嗎？

民進黨「倚美謀獨」，甚至拉美國下水來推動「台獨」；國民黨認為應該強化對美關係，現在還積極籌設所謂的「駐美代表處」；民眾黨雖有較為清醒的看法，但也覺得美國的支持至關重要。基於此，美國任何提升與台灣關係的做法，在島內都被視為「正面作為」而給予「感謝」。那這種「正面作為」有沒有台灣承受的限度？

美國挑動台海局勢有一定的緩衝空間。美國距離中國有上萬公里，而且「台灣牌」本來就是「撿來的」。那台灣呢？距離大陸有多遠？對大陸的經濟依賴有多大？島內多次民調也顯示，普通民眾並不認為美國是在「真心幫台灣」。民進黨當局和部分有戰略眼光和戰術意識的專家儘管對此很清楚，但一直存僥倖走鋼絲。

所謂的美台關係不是美、台可以決定，而是還有中國大陸因素。國際社會普遍認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。大陸一直視台灣問題是中國的內部問題，不容外部干涉。美國與中國達成了三個聯合公報，做出了「僅與台灣保持文化、商務和其他非官方關係」的承諾。美國大幅提升美台關係，是在消磨中國大陸的戰略耐力，是在「切香腸」。過去，中國為了維護戰略機遇期也好，為了發展對美關係也罷，一直採取克制的做法。現在，大陸或許在低頭看，這根香腸是不是已經快切到手了。

此次美國軍機降落台灣後，大陸的反應非常強烈。大陸國台辦和國防部在當天即發表談話強烈譴責，尤其是國防部發言人吳謙的表態值得台灣方面認真品味。吳謙的談話被放置在國防部網站「權威發佈」中展示，而且以黑體字標出。「權威發佈」主要是刊登習近平總書記等黨和國家領導人的活動新聞。談話還表示，「任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果。」這種表述在以往似乎沒有出現過，不知道台灣方面和美國是否讀懂了背後的政策意涵。同時，解放軍還「保持高度戒備態勢，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何『台獨』圖謀」。隨後，大陸宣布在距離台灣不到250公里的東部海域舉行為期6天的「實際使用武器訓練」。

過去幾年民進黨當局的大陸政策，讓大家已不期待兩岸關係大幅改善，但兩岸同胞也不希望看到台海局勢極度惡化。此前兩岸關係雖嚴峻複雜，但走向戰爭衝突的可能仍然較小。如果美國繼續把中國的誠意和善意視為軟弱可欺，如果台灣方面認為大陸主張「兩岸一家親」就會一直忍耐下去，那就大錯特錯了。（作者為大陸資深台灣問題專家）