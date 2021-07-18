「中國人民解放軍向英國軍艦『紫石英』號開炮的一瞬間，象徵著中國百年屈辱歷史的終結，象徵著中華民族將屹立於世界民族之林。」

「中國共產黨領導的中國革命是世界歷史上最為艱苦卓絕、最為氣壯山河的革命事業。」

「我真的覺得有時候我們要學習一點俄羅斯，為什麼？俄羅斯當過『超級大國』，它知道什麼語言是美國聽得懂的。」

在東方衛視7月12日播出的《這就是中國》第105期節目中，復旦大學中國研究院院長張維為教授和中國人民解放軍國防大學政治學院孫文廣副教授帶領觀眾一同回望中國共產黨百年奮鬥的歷程。以下為觀察者網根據節目內容整理的文稿。

張維為：

在慶祝中國共產黨成立100週年的大會上，習近平總書記的講話多次被歡呼聲打斷。其中，首先引來歡呼聲的是總書記的這番話：「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」

總書記還指出，「中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中國人民站起來了，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了！」

這不由使我想起1949年4月20日那天，中國人民解放軍向仍然在長江游弋的英國軍艦「紫石英」號開炮的一瞬間。人民解放軍的炮聲象徵著中國百年屈辱歷史的終結，象徵著中華民族將屹立於世界民族之林，走向偉大的民族復興。

1949年4月20日，渡江戰役前夕，我軍已經發出公告，即4月20日前，所有外國艦船都必須撤離長江。然而在20日這天拂曉，我軍發現英國「紫石英」號護衛艦，旁若無人地在長江繼續行駛。上午8點30分，「紫石英」號駛入我軍前線預定的渡江江段。作為老牌帝國主義，英國人的傲慢是刻在骨子裡的，英國「皇家海軍」仍然是當時世界上最強大的武裝力量之一。它們根本無視解放軍的通告，根本看不上裝備遠遠落後於他們的解放軍。也難怪，1840年鴉片戰爭之後，美國、英國、法國等西方列強擁有在中國內河隨意航行的權力，它們習慣了在中國的內河橫衝直撞、橫行霸道，不受任何約束。

過去的中國政府和軍隊也不敢在他們面前說No，無論是滿清政府，還是蔣介石的國民政府，你稍有不遜，它就用炮火回敬你！我們還記得1926年英艦炮轟四川萬縣；1927年英美軍艦聯合炮轟南京；1928年日軍在濟南襲擊北伐軍，甚至不顧國際法的規定，殘酷殺害中國外交官蔡公時，製造了駭人聽聞的「五三慘案」。但這時候的英國軍人沒有意識到，他們這次面對不是潰不成軍的清軍，不是腐敗盛行的國軍，而是一支在毛澤東的旗幟下、經歷22年武裝鬥爭淬煉的新型人民軍隊。為了民族解放和人民幸福，這支軍隊從不害怕與任何強敵作戰。

9點30分，「紫石英」號繼續朝長江上遊行駛，進入鎮江三江營江面，這是解放軍東路軍準備渡江的核心地段。我軍鳴炮警告，要求英國軍艦停止前行。但「紫石英」號不顧警告，繼續溯江而上。於是，雙方展開了猛烈的炮戰。英艦中彈30餘發，艦長身負重傷，主炮被完全摧毀。上午10點，一面白襯衣在「紫石英」號的甲板上掛了起來，這是英國歷史上第一次在與中國軍隊的交戰中舉起白旗。

我軍當時使用的還是「萬國造」的武器，解放軍使用的炮彈多數繳自國民黨，當時解放軍還沒有裝甲部隊，所以國民黨軍很少配備穿甲彈，這也造成解放軍繳獲的彈藥中穿甲彈不足。所以解放軍當時用的還是榴彈炮為主，不太完全適合打艦艇這樣的移動目標，而榴彈本身的特點是命中目標就立刻爆炸，不能穿進敵艦內部擊沉它。但恐於解放軍密集的炮火威懾，受傷的「紫石英」號還是不敢離去。

下午1點30分，另一艘英國軍艦「伴侶」號驅逐艦，前來營救「紫石英」號。「伴侶」號驅逐艦有火力優勢，一下子向我軍陣地接連打出300多發炮彈。英國戰艦上的火炮口徑和射擊密度都大於和高於解放軍的裝備。遇到如此猛烈的炮擊，一般的軍隊恐怕早就丟盔棄甲了，但英國軍艦這次面對的是戰鬥意志極強的人民解放軍。解放軍雖然沒有武器優勢，但有射擊命中率非常高的優勢。很快，我軍炮火就擊中了「伴侶號」的指揮塔，英國艦長負重傷，艦上的4門火炮中的3門被摧毀。最後，這艘英國艦艇只能倉皇逃離。

但英軍並沒有罷休。英國遠東艦隊得知自己兩艘軍艦在長江遭受重創後，其副總司令梅登中將親自率領巡洋艦「倫敦」號和護衛艦「黑天鵝」號向「紫石英」號駛來，企圖再次救援「紫石英」號。英國軍隊還是那麼狂妄，無視嚴陣以待的解放軍。4月21日凌晨，「倫敦」號和「黑天鵝」號竟然駛入我人民解放軍第三野戰軍第23軍的作戰區域。23軍立即將情況上報，由於當時沒有高頻通話系統，當晚才收到毛澤東主席的指示。但即便當時沒有接到毛主席的指示，負責前線指揮的粟裕將軍和張震將軍也當場做了決策，與毛主席的指示幾乎完全一致：凡進入戰區妨礙我軍渡江作戰的船艦，均可以轟擊！

我軍炮兵陣地對這兩艘英國軍艦展開了猛烈的轟擊。「倫敦」號巡洋艦的火力實在兇猛，它配備的是8門203毫米的主炮，威力超過當時解放軍的所有野戰火炮。據戰後統計，僅是203毫米的炮彈就發射了155發，102毫米的炮彈發射了449發。坦率講，我軍從未遇到如此密集的炮火。

當然，英國軍艦雖然有優於解放軍的重炮，但它們的射擊不那麼準，大口徑炮的射程比較遠，飛過了江堤，沒有擊中我軍炮兵陣地，但不幸擊中23軍準備渡江的步兵團，導致252名戰士和群眾的傷亡，202團的團長當場犧牲。

這一悲劇，更加激怒了人民解放軍。解放軍發揮自己炮彈命中率高的優勢，多炮齊發，迅速擊中「倫敦」號的指揮塔，艦長負傷，加上另外一艘英國軍艦「黑天鵝」號沒有「倫敦」號那樣的裝甲，承受不住解放軍的猛烈炮擊，所以英國艦艇也只能調轉船頭抓緊逃離解放軍的炮火。

之後不久，也就是4月21日黃昏，渡江戰役全面開始，萬船齊發，萬炮齊轟，百萬雄師突破長江天塹。解放軍向英國軍艦開炮，可以說也是為渡江戰役鳴響了禮炮。這場針對「日不落帝國」艦隊炮戰的消息，與人民解放軍跨越長江的消息一樣，迅速傳遍並震撼了整個世界。它象徵著西方列強對中國的「炮艦外交」走向終結，象徵著帝國主義勢力以及國民黨政權在中國的土崩瓦解。

4月22日，毛主席為英艦如何處置的問題，專門起草了致總前委的電報。主席是這樣寫的：「英艦事件，現已震動世界各地。請粟裕、張震加強江陰方向的炮火封鎖，一則使國民黨軍艦不能東逃，二則使可能再來的英艦不能西犯，如再來犯，則打擊之」。

大約在同一時段，英國前首相、時任議員的丘吉爾公開呼籲，英國派出航空母艦，而且要派兩艘到中國進行「武力報復」。毛主席得知這一消息後，回復了五個字：你報復什麼？不久便通過中國人民解放軍發言人李濤將軍發表了毛主席親自撰寫的聲明，明確要求英國、美國、法國在長江、黃浦江和中國其它地方的軍艦、軍用飛機、陸戰隊等武裝力量，迅速撤離中國領水、領海、領土、領空，不要幫助中國人民的敵人打內戰。

最終丘吉爾沒能實現「報復」，一是他當時已經不是英國首相，沒有權力調動航空母艦；二是巨大排水量的航母開不進長江；三是英國不少政治人物此時也意識到支持蔣介石，捲入中國內戰，沒有勝算的可能。更何況英國自己在中國還有巨大的商業利益和經濟利益。我經常講這個觀點，英國乃至整個西方世界是最承認實力的，英國其實不僅沒有派遣軍艦來中國打仗，反而於1950年1月6日率先宣佈承認中華人民共和國，使英國成為第一個承認新中國的西方國家，真是不打不成交呀。

當然，承認和建交不是一回事兒。在英國承認新中國的前提下，中英雙方展開建交談判，但談判進展得很不順利，尤其是涉及到聯合國代表權問題、香港問題等等，最終中英正式建立大使級外交關係要到20多年後的1972年3月。但我想英國在1950年就率先承認新中國這一事情本身，就說明一個道理：對於西方列強，唯有經過交鋒才能更好地交流。擁有強大的實力並敢於運用這種實力，才能贏得和平和尊嚴。這是一條被歷史反覆證明的經驗，對於我們今天處理中美關係和台灣問題都很有意義。

4月23日，人民解放軍解放南京。這一天，毛澤東主席寫下了著名的《七律·人民解放軍佔領南京》：鍾山風雨起蒼黃，百萬雄師過大江。虎踞龍盤今勝昔，天翻地覆慨而慷。宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王。天若有情天亦老，人間正道是滄桑。

什麼是人間正道？毛澤東主席說：中國必須獨立，中國必須解放，中國的事情必須由中國人民自己做主張，自己來處理，不容許任何帝國主義國家再有一絲一毫的干涉，這就是人間正道。有了這條人間正道的保證，中國人民才得以不受任何外來干擾，按照自己的意願，以主人翁的姿態規劃和建設自己的偉大國家。

什麼是人間正道？中國人民經過百折不撓的奮鬥，探索出的中國特色社會主義道路才是人間正道。沿著這條正道，中國人民用數十年的時間走完了西方主要國家數百年的發展歷程。今天中國已經成為世界最大的經濟體，根據購買力平價計算，擁有世界最完整的產業鏈，擁有世界最大的消費市場，擁有世界最大的中產階層，並且處在世界新工業革命的最前沿。中國還是130多個國家的最大的貿易夥伴。在這次新冠疫情防疫的偉大鬥爭中，中國又取得了世界上絕大多數國家想做而做不到的成就。絕大多數中國人都是中國崛起的受益者，世界上大多數國家也是中國成功的受益者。無疑，沿著人間正道前行，我們的道路越走越寬廣。

正如習總書記在建黨百年大會中所說的：中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程！中國人民將繼續沿著自己探索出來的人間正道，勇往直前，贏得更多的勝利與輝煌！

今天就和大家分享這些，謝謝大家！

孫文廣：

大家好，我們今天節目的主題是人間正道是滄桑。這裡有兩個關鍵詞，第一個就是「人間正道」，另外一個就是「滄桑」。剛才張教授為我們闡釋了什麼是人間正道，在人類歷史上，正義從來都是在與邪惡的鬥爭中才得到最終伸張、得以確立的。同樣的道理，中國人所走的人間正道也經歷了與舊思想、舊習慣、舊制度，乃至舊勢力的不屈不撓的艱苦鬥爭。我們經歷苦難，我們付出犧牲，才最終得以確立並行穩致遠，可以說整個過程非常的滄桑。

1945年4月24日，在中共七大上，毛主席做《論聯合政府》的政治報告，他在這裡面講了一段十分精彩的話，他說在一個半殖民地半封建的分裂的中國裡，要想發展工業，建設國防，福利人民，求得國家的富強，多少年來、多少人做過這樣的夢，但是一概幻滅了。許多好心的教育家、科學家和學生們，他們埋頭於自己的工作或者學習，不問政治，自以為可以將所學為國家服務，結果也化作了夢，一概幻滅了。為什麼？說到底就是因為當時的中國沒有找到一條正確的救國救民的路。

習主席在慶祝建黨一百週年大會上提到，鴉片戰爭後，為了拯救民族危亡，中國人民奮起反抗，太平天國運動、戊戌變法、義和團運動、辛亥革命接連而起，各種救國方案輪番出台，但都以失敗告終。習主席的這段話告訴我們，就是管總體的這條道路如果沒有解決，只是埋頭學習，埋頭工作，是不能救國的，所以中國依然是列強橫行、軍閥混戰、四分五裂、任人宰割，人民依舊生活在水深火熱之中，在國際上依然得不到應有的尊重。第一次世界大戰結束後，中國作為戰勝國，仍得不到應有的權益，以前我們打敗仗，割地賠款，可現在我們是戰勝國，中國人的合法權益卻要從一個帝國主義的手中轉移到另外一個帝國主義的手中。所以，五四時期，中國人就開始思考一個重大命題，那就是中國的出路究竟在哪裡？我們民族的希望究竟在哪裡？

經過五四運動的洗禮，中國的先進知識分子徹底覺醒，開始堅定地信仰馬克思主義，堅定地反對帝國主義和封建主義，堅定地組建無產階級革命政黨來領導中國革命。從1840年到1921年中國共產黨成立，中間整整81年，這81年我們就幹了一件事，就是找到了一個正確的革命方向，所以這條路走來極其滄桑。那麼，是不是我們找到了一個正確的革命方向，後面的路就一帆風順了呢？也不是，歷史已經告訴我們，哪怕我們找到了正確的方向，我們沿著正確的方向往前走，我們贏得救國救民偉大事業的最終勝利，仍然充滿滄桑。

1936年12月，毛主席在《中國革命戰爭的戰略問題》這部著作中寫到，中國國情規定了中國革命戰爭是一場持久戰，而且如果弄得不好，還可能會失敗。所以我們黨一直面臨著非常複雜的革命形勢，並且在很長時期內，我們是一支很小的革命力量。確實，如毛主席所言，稍有不慎，革命還有可能會失敗。從1921年到1949年，我們黨經歷了北伐戰爭、土地革命戰爭、抗日戰爭、解放戰爭，這中間就有幾次就處在失敗的邊緣，比如大革命失敗後，蔣介石、汪精衛先後叛變革命，全國陷入一片「白色恐怖」，我們黨很多優秀的早期領導和優秀黨員就在這個時期犧牲了，包括黨的創始人之一李大釗，還有陳獨秀的兩位兒子陳延年、陳喬年。

反動派以絞刑殺害了李大釗，為了增加痛苦，施刑是三絞，行刑時間長達40多分鐘，慘無人道。像李大釗、陳延年、陳喬年這樣的革命先烈還有很多。那時候共產黨人被打翻在地，絕望極了。毛主席後來說過，大革命失敗的前夕，他心情蒼涼，一時不知如何是好。

但是在如此危急的情況之下，中國共產黨具有強大的組織功能，在這個關鍵時候，迸發出極其強大的糾錯能力，在「八七會議」上結束了錯誤的領導，也確立了土地革命和武裝反抗國民黨反動派的總方針。後來毛主席說，中國共產黨人從地上爬起來，揩乾身上的血跡，掩埋好同伴的屍首，他們又繼續戰鬥了。

再比如長征這一路上，國民黨是幾十萬大軍圍追堵截，情勢十分危急，蔣介石當時打的算盤就是要把中國共產黨和紅軍一舉殲滅。湘江戰役一戰，中央紅軍銳減到只剩三萬多人，原計劃是到湘西與紅二六軍團匯合，但這個意圖被蔣介石識破以後，就改道去貴州。我們也知道，遵義政治局擴大會議，同樣結束一個階段的錯誤領導，確立了毛澤東同志在紅軍和黨中央的領導地位，才使中國革命轉危為安。

除了這幾次接近失敗的邊緣之外，28年革命戰爭的歷程中還遭遇的各種各樣的艱難險阻，不計其數。抗日戰爭中，我們除了要面對強大的侵華日軍之外，還要面臨極其嚴重的財政經濟困難，因為一方面是國民黨封鎖另一方面是日本進攻。我看到過一則史料，1943年3月，彭德懷在左權縣的一個村莊召集地方幹部開會，大家餓得都坐不穩，彭德懷只好讓大家躺著開會。就是在這樣一種艱苦環境下，我們仍然堅持抗戰。

毛主席曾在抗戰時期說過，我們曾經弄到幾乎沒有衣穿、沒有油吃，沒有紙、沒有菜、戰士沒有鞋襪，工作人員在冬天沒有被子蓋，但就是在這麼困難的條件下，中國共產黨仍然堅持抗戰，靠著這麼一股子的戰鬥意志和戰鬥精神，到抗戰勝利時，我軍收復國土100多萬平方公里，熱河、察哈爾省全境解放，共解放人口1個億，我們奪得了抗日戰爭的偉大勝利，中國共產黨也成長為全民族抗戰的中流砥柱。

中國共產黨領導的中國革命是中國歷史、乃至世界歷史上最為艱苦卓絕、最為氣壯山河的革命事業。據不完全統計，從1921年到1949年，全國犧牲的有名可查的革命烈士高達370多萬人，平均每天犧牲370多人；抗美援朝戰爭中，包括最高統帥之子在內的197000多名英雄兒女長眠於朝鮮大地。

今天，在中國共產黨百年華誕之際，我們回顧中國共產黨領導的中國革命史，倍感中國革命的勝利來之不易，中國改革建設的成果來之不易。百年大黨，百年滄桑，領導中國實現了百年巨變。

主持人：謝謝兩位嘉賓的演講，剛才張教授的演講從我們炮轟英軍的」紫石英」號開始，您說了，在我們黨和國家波瀾壯闊的歷程當中，這是很小的一件事，但意義非凡。尤是毛主席說，帝國主義的軍艦離開我們的領水，何其豪邁，真正顯示了一個國家獨立自主，對現在的我們來說，甚至對其它的一些國家、地區來說，都很有啟示意義的。

張維為：我自己走的國家很多，實際上多數國家都是沒有完整的獨立性。比方說烏克蘭，就完全沒法自己作主，被西方控制，最後弄得「國破山河在」，所以獨立性太重要了。現在看中國，為什麼前面要講「人間正道」，首先就要完整的獨立性，能夠照自己的意志做事情，人民當家作主，然後再找到自己成功的道路。

孫文廣：對，國家不獨立，幹什麼都不行，人家控制你、操縱你；剛剛有點好的發展，結果人家就剝削你、壓迫你。這種獨立自主的精神遺產留給中國人，真的是寶貴的財富。中國是完全根據自己的意願，根據中國人民的利益所需，根據中國的國情，走自己的路，誰也不能干涉。

張維為：對，我再補充一句，要真正的獨立是非常不容易的。為什麼？因為西方是一整個體系，這個體系涉及方方面面的，美元的霸權地位、美國的航空母艦等等，是軟實力、硬實力聯合在一起圍剿你。所以我們首先通過強大的國防力量、通過22年的武裝鬥爭來確立，鄧小平講過很多次，「新中國是打仗打出來的」，我可以對這個體系說No，這是很不容易的。

主持人：今天的主題是「人間正道是滄桑」。「人間正道」要找到是極為不容易的，1921年之前，中國是一盤散沙，整個國家仁人志士左衝右突，探索了無數條路，都發現沒有用，最後一直等到了中國共產黨成立，所以這個「人間正道」的找到本身就是付出了極大的代價。第二點就是滄桑。我們講獨立自主、實事求是，這是中國共產黨的重要法寶，其實我們找到適合自己的革命道路的過程，也付出很大的代價。最早，受到共產國際的影響，要武裝奪取城市的控制權。最後大革命慘敗，城市暴動也屢屢慘敗，最後毛澤東同志說，不行，我們要根據中國的國情來搞革命，然後才有了井岡山根據地。

張維為：是的，毛主席講過，他的著作是用血寫成的。我們講滄桑，經過多少失敗，經過多少苦難。毛澤東思想的逐步成熟，實際上也是在長征之後，在延安時期開始形成毛澤東思想，特別是他的哲學觀，非常重要，特別強調「實踐」，我們現在叫「實踐是檢驗真理的唯一標準」。經過血的教訓之後，我們找到了一條道路。

孫文廣：1921年，中國共產黨成立。之後，我們確實找到了一個大致的革命方向，但是在這個革命方向的指引下，怎樣把這條路走通，這個過程特別艱難、特別曲折。

毛澤東在1919年時，他的整個思想體系是不要搞武裝革命的，他當時辦了一本雜誌叫《湘江評論》，《湘江評論》裡面他就講，我們要麵包的呼聲，要自由的呼聲，我們不要選那些沒有效的流血革命、炸彈革命。這是當時毛澤東的思想。但經過八年革命實踐的教育，在八七會議上他提出「槍桿子裡面出政權」。八七會議開完了，我們在城市搞武裝起義，希望通過城市武裝起義來獲得成功，但後來發現敵人太強大，不行，我們要到農村去。但中國的農村地區太廣大，你到哪個農村去？上海周邊也有農村，你到上海周邊農村你能搞武裝革命嗎？搞不起來。後來經過毛澤東的分析，到幾省交界的農村去，像我們的革命根據地，鄂豫皖、湘鄂西、陝甘寧、閩浙贛，都是幾省交界的地方。到農村以後還有一個問題，去多久？當時在上海的中央有一個指導思想，哪怕到農村去，只要農村力量壯大一點點，還是要去打城市。1932年10月的寧都會議上，毛主席跟當時中央意見發生不一致，毛澤東要堅持在農村發動群眾、組織群眾、武裝群眾，但那時候中央的意見沒有達成共識，所以1936年12月，毛澤東在寫《中國革命戰爭的戰略問題》裡面就寫到，「中國革命戰爭還是持久戰」，我們不能那麼急。所以，這條地方路線探索出來真的是非常不容易。

主持人：馬克思主義的信仰是我們的前進方向，但是把馬克思主義跟中國本土實際結合起來，是中國共產黨的偉大創造。在100週年慶祝大會上，總書記也特別說，我們還是繼續深化馬克思主義的中國化、時代化，這兩個命題很重要，其實也是給我們很多思考的方向。

張維為：對，實際上最早提出馬克思主義中國化，本身都很有爭議的。但我們就這樣一路走過來了，還證明這真的就是唯一正確的道路。經過大量的實踐、失敗、挫折，大量的流血犧牲之後，達成這一共識。

我們講歷史的必然性、偶然性，有時候真的是有些偶然性。我記得在一次演講中提到，周恩來徹夜跟毛澤東長談，1934年毛主席當時身體不好，長征要開始了，毛主席說我就不參加大部隊了，我等在這裡，指揮一個部隊，等你們回來。但周恩來看得很清楚，徹夜跟毛澤東長談，最後毛主席加入了長征大隊伍。如果當時沒有這個長談，毛主席真的留在江西，恐怕整個中國革命都不知道要到什麼時候。小平同志講過，如果沒有毛主席，我們可能到現在還在黑暗中，就是說可能中國革命會晚很多年才成功，所以回頭想想這是不容易的，領袖人物的特點，我叫做遠見、勇氣、眼光、擔當。

孫文廣：其實「馬克思主義中國化」這個命題是在中共六屆六中全會上提出來的，因為當時面臨的事留蘇回來的一大批人把馬克思主義直接搬回來，從馬克思主義的經典著作裡面引經據典，馬克思怎麼說的，你看我們怎麼幹的，都對不上。所以，在這次會議上就提了一個重大命題，「馬克思主義中國化」，要跟中國實際相結合。我們縱觀中國革命戰爭，就是一個馬克思主義中國化的歷史。什麼時候「中國化」成功了，什麼時候我們的革命就向前邁進了一大步。

張維為：特別重要的是毛主席的作用，他提出一個哲學觀，就是馬克思主義反覆強調，哲學不只是解釋世界，而是要改變世界，而且這和中國哲學傳統很像，中國傳統哲學特別相信要實踐，所以毛主席就提出了實踐論，即實踐、認識、再實踐、再認識，而不是先認識再實踐。我們講在戰爭中學習戰爭，要游泳就跳到水裡去，慢慢就會游了。 這特別適合中國人的思維方法習慣。我們經常說，認準一個方向就開始干，在過程中慢慢地學，加深對問題地認識，逐步摸索出一條道路來。千萬不能從理論到理論，一定是一個互動過程。

問答環節

范雅君：兩位老師好，主持人好。我叫范雅君，來自安徽，現在是一名小學的數學教師，教一年級。我認為孩子的愛國主義教育非常重要，但在我親身經歷的過程中，發現咱們的教育形式有時候過於生硬，浮於表面，所以想請問各位老師，作為新時代的教師，我們該以什麼樣的方式，或者把什麼作為目標，來對孩子進行愛國主義教育？

主持人：我想問您一個問題，根據您的觀察，這個年齡的孩子接受的愛國主義教育是通過什麼樣的渠道和方式？

范雅君：拿我自己舉例子來說，我們數學書上有一道題是這樣的，在2008年奧運會當中，中國獲得的金牌數量是多少，別的國家獲得的獎牌數量是多少，那我們的數量和它們相比是多得多還是少得多。我覺得這個題出得很好，但我想去解釋一下它的背景。因為一年級的孩子，他可能知道金牌、銀牌、銅牌，但是我想更多地去給他們解釋一下什麼叫做奧運會，解釋一下我們國家2008年舉行奧運會的不容易，我是想有更多的拓展。

張維為：我覺得孩子的教育要適合孩子的特點，怎麼入腦入心，比方說唱唱歌，像我們小時候的《少先隊隊歌》影響了自己一生，這歌好聽，一唱起來就是小時候的記憶，是很愛國主義的歌曲。所以恐怕還是形式要豐富多彩。

孫文廣：我的孩子今年是二年級。今年學校裡面搞了很多愛國主義教育活動，比如說學「四史」，我就帶著我們家兩個小朋友到上海中共一大會址，到毛澤東舊居。在制定暑期旅遊計劃時，也有意識地帶他到紅色景點去熏陶熏陶。我覺得生活中的愛國主義教育很重要，比如到哪個地方，看到國旗，作為父母親就可以簡單說說國旗，看到國徽，簡單說說國徽，自然而然就融入進去了。

再比如語文課本裡面，就有愛國主義教育，並不是說愛國主義教育一定是思政課。我記得我們孩子有一篇課文叫《吃水不忘挖井人》，講的就是毛主席在瑞金的時候，給老百姓打的一口水井。孩子對此印象特別深，前段時間我問兩個孩子，我說我們暑假到哪去？他說，要去《吃水不忘挖井人》的那口井那兒去。其實很多東西是潤物細無聲的，如果說要拉開架式搞愛國主義教育了，可能小朋友都理解不了什麼是愛國主義教育，但是通過一點一滴的生活熏陶、影響，自然而然他的愛國主義就油然而生。

楊笑：兩位老師好，主持人好，我叫楊笑，來自成都理工大學會計專業。二戰結束以後，丘吉爾發表鐵幕演說，預示著資本主義社會與社會主義社會冷戰的開始，現在美西方國家仍然利用他們的意識形態、民族主義在全世界拉幫結派，企圖維護他們的領導地位。而我們中國所倡導的人類命運共同體則是一種真正的人間正道，但是在現在的這種情況下，世界上很多國家仍然被西方的思想所束縛，我們想要倡導的人類命運共同體還是具有很高的現實難度，我想請問兩位老師，如何讓其它國家能認可和接受人類命運共同體這樣的理念，有什麼樣的建議呢，謝謝。

張維為：對於人類命運共同體，總書記最早提出一個非常重要的觀點，就是中國人民對整個世界大勢的一種認知，世界已經是你中有我、我中有你，所以很多問題的解決只能靠人類命運共同體。這是對時代特徵和規律的一種把握。

怎麼向外國人介紹或者說服他們，我覺得有個辦法比較好，比方說美國疫情防控失敗，我就說，你看特朗普他不懂人類命運共同體，如果早一點瞭解這個，哪怕你只接受人類命運共同體這個觀念的30%，疫情防控也可以比現在做得好很多，這就是用對方的利益會受到損害來告訴它，你不接受中國的這一理念，你自己是要受到損失的。

德國有個很有名的哲學家叫康德，在《永久的和平》一書中講了這個觀點，他說世界最終一定要實現永久的和平，要麼是通過戰爭，通過無數的戰爭最後認識到，要麼是人非常明智地認識到。現在也是如此，人類未來就是命運共同體，要麼是通過衝突、戰爭，要麼大家清醒意識到，盡早地一起來做這個事情。所以，我覺得中國自己作為一個超大型的國家崛起，世界事實上的最大經濟體，這時候你可以發揮的作用是很厲害的，我們要通過我們的實踐，來引領世界朝這個方向走。

孫文廣：習主席提出構建人類命運共同體，這是一個非常大的人類課題。就像我們今天講的人間正道，實際上構建人類命運共同體就是人間正道。雖然現在看上去好像美西方在拉幫結派，但其實仔細分析，它內部也有很多矛盾分歧，包括美國的諸多朋友，有時候也是被迫無奈，它是被美國控制的。現在網上有一句話，叫天下苦「美」久矣，我相信等到哪一天，美國的國力真正衰落了，中國的這種理念會被更多人所接受。

歐陽鶴：三位老師好，我叫歐陽鶴，在上海從事企業數字化轉型的工作。老師在開頭引用總書記在「七一」講話中的幾段話，我當時聽了就非常「燃」，中國人民經歷了從站起來到富起來到強起來的過程，特別是最近幾年，我們國防部、外交部的發言也是擲地有聲，越來越強硬，如今在年輕人裡面，有這樣一種觀點，我們現在強起來了、有底氣了，應該「剛」一點，不知道幾位老師是否認同這個觀點？謝謝。

主持人：我先現場採訪一下，您的觀點是怎樣？

歐陽鶴：我覺得是，但同時要把握一個度，畢竟我們是禮儀之邦，不是「戰鬥民族」。

張維為：我倒覺得為什麼不能是「戰鬥民族」？該戰鬥就一定要戰鬥。我們中國人真的是與人為善，首先想到人家的好，希望世界都走和平發展道路，人類命運共同體。但問題是，我們一定要瞭解外部世界，特別是美國這樣的國家，它們真的只承認實力，所以我今天發言中專門講到，不僅是要擁有實力，而且要展示實力，還要使用實力，當然使用有各種各樣方法。

我們是禮儀之邦，但人家就認為你這是虛偽。我覺得中國共產黨對中華民族最大的貢獻之一，就是陽剛之氣，該交鋒一定要交鋒，寸步不讓；該迎頭痛擊就一定要迎頭痛擊，該和風細雨就和風細雨，這兩個不矛盾的，很大程度上取決於對方的態度。

孫文廣：這個問題要從兩個方面來看，一方面從歷史來看，就是我們黨的歷史，我們軍隊的歷史，已經充分證明在面臨著西方帝國主義的壓迫時，一定要敢於鬥爭，也就是習主席講的鬥爭精神；另一方面是從現實來看，也是迫不得已，我們是禮儀之邦，之前談判、協商、甚至做出一定讓步，但最後對方步步緊逼，你退無可退，事實擺在面前，不鬥爭就無法維護自己的權益。剛才用的是一個比較大眾化的語言，叫「剛」，其實就是鬥爭精神，一定要有鬥爭精神，不能犯「軟骨病」。

張維為：就像我們今天講的「紫石英」號，你向它開炮，它第二艘軍艦又來了，再開炮，它第三艘軍艦又來了，再開炮，它最後就跟你談判了。

主持人：它就知道你的決心有多大。

張維為：對。

孫文廣：去年正好是抗美援朝出國作戰70週年。你去看，咱們黨史、軍史上的很多重大事件，都是紀念勝利，但唯獨抗美援朝戰爭是紀念出國作戰，這說明當時的情況下，與美國進行軍事鬥爭這件事情本身的意義就是最大的。我敢於鬥爭，中國人民被帝國主義欺負了一百多年，這時候我敢於站出來。

習主席在紀念抗美援朝出國作戰70週年的講話中提到一句話，我們要用侵略者能聽懂的語言來跟他對話。其它語言它聽不懂，只有這個語言它聽得懂。

張維為：對，前面提到「戰鬥民族」這個詞，我真的覺得有時候我們要學習一點俄羅斯，為什麼？俄羅斯當過「超級大國」，它在這方面有很多經驗，它知道什麼語言是美國聽得懂的。我們絕對是份量最大的國家之一，但很多時候我們的心態還沒有調整過來。大國就是大國的心態，大國說話擲地有聲，因為大國是會改變世界格局的，所以我們普通民眾、知識分子，都有一個逐步習慣成為大國公民的過程。

主持人：並不是說我們簡單地去區分「剛」或者「不剛」，而是實事求是，坦然面對。

孫文廣：我們的鬥爭是有原則的，有理、有利、有節。有理，師出有名，我們不惹事，但也不怕事。有利，勝利的原則，我們不鬥則矣，要鬥就要勝利。有節，我們也有節制。這是從歷史上總結出的原則，也是適應現在對外鬥爭的形勢。

楊秀瑩：兩位老師好，我叫楊秀瑩，我是一名IT從業者。前段時間看了「七一勳章」的頒授典禮，看到了張桂梅校長滿手纏著膠帶，被人攙扶著走到了講台上。她在演講時擲地有聲地說：「只要我有一口氣在，我有要站在講台上。」我很受觸動。

張維為：「七一勳章」是弘揚真正的共產黨人精神弘揚，我多次講過，這次疫情開始時，我從國外一回到上海，就看到醫護人員去湖北的視頻，而且大部分是年輕人，一半是90後。我感觸特別深，國家遇到劫難，那時候真吃不準武漢到底發生什麼事情，照樣衝上去，這種精神是共產黨精神，人民解放軍的精神，這種精神特別值得發揚。

主持人：對，我覺得現在很多朋友越來越接受一個概念，叫做中國共產黨的「精神譜系」。像張桂梅校長等所有優秀的中國共產黨員，身上有很多很多的閃光點，可能每個閃光點都對應了某種精神，它是一個精神譜系，這也是我們的最大的財富之一。

孫文廣：這就是一種犧牲精神，我們黨之所以有力量，其實就是在每個歷史關口，有需要同志站出來的時候，就有同志站出來。比如說董存瑞炸碉堡，這時候部隊要前行，可是沒有支架去把炸藥包撐起來，他就用自己的身體當支架，比如黃繼光堵機槍眼，他也是為自己的戰友開通道，後面的部隊要向前衝。這樣的例子太多太多了，這種犧牲是主動的犧牲，我知道我的犧牲是有意義的、有價值的，這場戰鬥因為我的犧牲，會順利完成。

主持人：這是信仰的力量。今天的主題是「人間正道是滄桑」，我們要尋找到一條中國革命、中國建設的正確道路，並且一直沿著這個方向不斷去實踐、去奮鬥，很不容易，所以是人間正道是滄桑。但我們沒有被滄桑壓倒，我們是穿越了滄桑，超越了滄桑。我想超越之後，我們就到了青春的狀態，願大家都以青春之我來創造青春之中國、青春之民族。

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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