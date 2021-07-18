蔡英文總統（右）13日在總統府接見出席今年「APEC領袖會議」代表—台積電創辦人張忠謀（左）。圖／總統府提供

日前台積電創辦人張忠謀在APEC非正式領袖會議中提到，台灣「需要盡快取得更多疫苗」，但行政院長蘇貞昌卻回應說「不是一次通通買進來放在那裡」。難道蘇揆「打臉」了張忠謀所代表的蔡總統？還是他所理解的「盡快取得更多」，時程上是指明年以後的事情，以免買太多會有過期的可能？

然而，台灣若真的已備有足夠的疫苗，人民施打時又何須如共產主義國家採行「配給」制？而最近疫苗施打不斷出現所謂「特權」和「違規混打」等情形，正是疫苗匱乏才造成的結果。再說，我國是已開發的富裕國家，疫苗買多了大可援助其他國家，也總比接受人均GDP比我國少1萬美元之國家的濟助，要來得有面子和合乎所具有的國力。

依合理的推測，疫苗歸屬於蔡總統主導的國家安全層次之政策，已並非僅屬於公共衛生的防疫政策。因此，一國疫苗到底夠不夠的問題，對國外和國內就有了兩個不同的表述。對國外而言，台灣「需要盡快取得更多疫苗」是事實，在國際間瞞不住。但若能得到其他國家給予更多疫苗的援助，卻可在國內繼續編寫故事，述說買不到疫苗是受到中共的打壓，最後靠著政府的外交能力，以及捍衛自由民主能得道多助，才在疫情爆發後解台灣人民於倒懸。

中央疫情指揮中心開啟「3+11」政策引病毒入關的措施，導致政府扶植國產疫苗的政策提前破功，為了轉移疫苗政策失敗的責任，民進黨政權有賴於編寫受到中共打壓的劇情張力。也因此，郭台銘的永齡基金會購捐疫苗500萬劑，歷經七七四十九天「卡關」的淬鍊，才獲總統首肯終能與廠商完成簽約。但其後，仍有申請循例購進者，政府卻稱「疫苗已足夠」！

今年5、6月國內疫苗支出近40億元，但到貨率卻不足10%，立委質疑錢花到哪裡去，乃至於已購進的疫苗價格到底是多少？政府皆以簽訂了「商業保密契約」而拒絕接受監督。民進黨政權把外國救助的疫苗稱為「民主疫苗」，但向外國商業採購疫苗的預算執行，政府卻拒絕民意代表的監督，難道這批政府採購的疫苗可稱為「專制疫苗」？

行政院主計總處已說明新冠疫苗採購並非屬於「機密預算」，而國際間使用的主要疫苗，各國採購的價格也早有個大致的範圍，須保密的程度不能放到最大。事實上，就算是涉及國防機密的預算，立委監督時也可召開秘密會議，讓立委看得到保密契約訂了些什麼，價格是否和國際間的行情價落差過大？

更令人不解的是，政府採購接受政府補助研發的國產疫苗，價格竟也與廠商簽訂保密契約？儘管如此，受扶植的國產疫苗既是蔡總統所訂的國家戰略目標，政府和該廠商間訂立的公法契約，法律上可否列為機密即大有疑義，因為這種保密無異於是為逃避立法機關的監督。

民主的真諦是「憲政主義民主」，也就是投票選出的政府行使權力時，也要受到監督、制衡和法治的制約。目前政府的疫苗採購是見不得陽光的黑箱作業，違背自由民主的憲政秩序，恐怕只能在政黨輪替後的「轉型正義」，才有得見天日的機會。（作者為民主文教基金會董事長）