台中市AZ疫苗快打站報到率超乎預期，許多站點出現「搶打潮」。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台灣疫苗近期取得重大進展，除了政府採購及日本捐贈合計188萬劑於15日陸續抵台增援外，國人高度關注的德製BNT疫苗，在獲得蔡英文總統的拍板支持，鴻海、永齡與台積電的奉獻努力，蘇內閣團隊的協助執行，以及德國原廠與代理商復星醫藥的積極支援下，終於完成首批1千萬劑的採購相關合約，相信後續慈濟500萬劑加購案也能很快傳出佳音。

對於這場沒有輸家的多贏採購案，各界或宜從科學防疫與商業邏輯角度理性看待，有識者應避免再製造無謂內部紛擾，乃至持續陷於上綱上線的負面政治操作。尤其，全台3級警戒至今已屆滿2個月，每多延長1天所造成的經社損失又何止於外傳復星賺到的23億元？相關議題或宜從更為全面與縱深的角度思考，而非試圖藉機煽動不必要的仇恨意識，這對當前台灣疫情防控與政局穩定完全沒有任何的助益。

此刻，更值得國人關注與期待的，乃是所有疫苗能否盡快到貨施打，盡快提升社會的群體免疫力與疫苗覆蓋率，為台灣早日恢復正常運行與因應今後可能面臨更為嚴峻的疫情風險與挑戰提供更好的條件與保障。

隨著目前國內疫苗陸續充實與近期全力展開施打，下列相關議題或仍值得關注：

首先，有關疫苗數量與政策目標部分，含前述民間捐贈1500萬劑BNT以及政府採購(暫未列入尚未經政府審核通過的國產疫苗)與外國已捐送達部分，目前帳面合計約4064.9萬劑，其每人2劑覆蓋率可達86.5%，比政府原訂65%的目標更高，也符合國際因應Delta等變種病毒所建議的水平。

惟目前政府採購疫苗到貨率仍處偏低的情況，如對美採購505萬劑莫德納的到貨率僅達22.8%(不含美援250萬劑)，1千萬劑AZ到貨率為13.0%，而透過COVAX平台採購的476萬劑只有12.8%，以致出現當前外援疫苗占總體到貨疫苗65.6%的特殊情況。因此，如何提升已購疫苗到貨進程，確保疫苗的可及性與擴展安全可靠的供貨來源，顯為政府當前要務。

而就疫苗施打進度而言，截至7月16日止，當日接種人次達280萬人，創歷來新高；其第1劑覆蓋率為20.4%，完成2劑覆蓋率為0.54%。若統計7月10日至16日過去1周，第1劑覆蓋率增加了6.41個百分點，完成2劑覆蓋率增加了0.23個百分點。未來若能維持過去1周的施打效率，則7月底不僅有望達成蔡總統提出的全國覆蓋率25%的目標，其第1劑覆蓋率更有機會突破30%門檻。但若要早日完成每人2劑且覆蓋率80%目標(劑次人口比須達160%)，前方還有一段長路要追趕。

其次，有關國人關注的疫苗混打議題，若COVAX後續供貨均為AZ，則連同政府採購與日本捐贈之AZ總數約1809.9萬劑；相對同屬mRNA的莫德納及BNT，含目前政府採購及各界捐贈總數為2255萬劑，兩者數量比為1：1.25(AZ：mRNA)。在每人1劑下可分別提供77.1%與96.0%的覆蓋率。其中AZ若加入疫苗使用效率權數，即累計平均每百劑施打109.5人次計，則預估將可施打1981.6萬人次，其加權覆蓋率可提升至84.4%左右，相當於18歲以上人口的占比(84.79%)。

至於尚未到貨的1500萬劑BNT，若依慈濟的希望，優先保留提供給12～17歲國、高中青少年施打，約需248.64萬劑，其剩餘量在每人1劑的情況下仍可提供全體人口53.28%的覆蓋率，約占18歲以上人口的62.84%；若再加計尚未到貨的390萬劑莫德納，則每人1劑的整體覆蓋率為69.88%，約占18歲以上人口的82.42%。換言之，若爾後政府開放相關疫苗混打，則第1劑施打AZ者，其第2劑仍有相當機會可選搭mRNA疫苗。

然而，隨著Delta等變異病毒的出現，兩劑疫苗究竟如何施打才能提供最好的保護力，不僅一般民眾關切，全國醫師公會聯合會理事長邱泰源日前也公開提出相關籲請。尤其，早期施打AZ的9成第一線醫護人員如今已陸續接種第2劑，而政府是否開放混打已不僅涉及個人選擇，更事關今後國內醫療戰線的整體免疫與保護力。因此，政府是否開放混打的決策，對於第一線的醫護人員實具相當緊迫性，更應優先保障之。（作者為兩岸政策協會祕書長）