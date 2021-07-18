台積電創辦人張忠謀在APEC非正式領袖閉門會議中，向會員國領袖坦誠表達「我方疫苗覆蓋率不到20％，需要更多疫苗」的沉痛呼籲，真是句大實話！也讓民進黨政府與疫情指揮中心近來不斷謊稱疫苗已足的說法直接被戳破。台灣需要疫苗！機關算計太精明的民進黨政府就別再說謊，用話術來混淆全民認知了！

民眾的眼睛是雪亮的，台灣疫苗短缺，以致亂象不斷，民眾苦候疫苗而不可得，現在還是有非常多民眾只能望疫苗興嘆，更不知何年何月才能接種，這是多大的悲哀？國民黨因此與南投、雲林、花蓮、台東等四縣市提出聯合採購BNT疫苗方案，希望繼續協助解決疫苗嚴重短缺亂象。但陳時中與民進黨前幾天是怎麼說的？第一時間就以「現階段沒有必要開啟新專案」予以拒絕！

張忠謀在全球政經領袖前沉重求援，揭開國王的新衣，不剛剛好就是打臉民進黨？明明政府宣稱已購置的疫苗遲遲無法如數抵台，以致疫苗覆蓋率落居世界末段班，只能仰賴國際友邦捐贈；民間團體、縣市政府也願協助進口合格疫苗自救。執政黨竟然自行宣布疫苗夠了，已掌握足夠接種疫苗量？這不是睜眼說瞎話嗎？人命關天，政治不能凌駕人命，政府還能這樣顢頇下去嗎？

況且這種以話術搪塞民意的手法，對民進黨政府來說也不是新鮮事。陳時中在五月時，也誇口台灣向國際洽購疫苗加上國產疫苗數量，「今年已經足夠」，更用盡各種理由唱衰、看衰鴻海等民間企業自購BNT破局，給人一根又一根軟釘子碰不說，還直指「太多企業申請採購恐引發困擾」；結果疫情一來，疫苗說不夠就是不夠，全民陷入恐慌，民進黨的話術立刻被打回原形。

況且，民進黨政府治國一騙再騙的例子還少嗎？從校正回歸、預約系統當機到劑次人口比，招招式式讓人傻眼。別的不提，疫苗覆蓋率改採劑次人口比，將兩劑疫苗加總核算覆蓋率，除了美化數字有甚麼具體意義嗎？都甚麼時候了，政府只想著用似是而非的資訊畫大餅，提供哏圖素材，用認知戰手段對付台灣百姓嗎？

民眾只想知道，民進黨政府這種虛妄的自信心是哪裡來的？是被自己的認知作戰洗腦嗎？還是不懂料敵從寬？甚至是擺明了無計可施，只能再次承認用「以前的眼睛，看不到未來的結果」嗎？

但是政府看不見，民眾都看在眼裡；民進黨政府除欠缺視野，也毫無產業與國家安全策略性布局能力；這不正是台灣被外媒看扁，落入疫苗危機的主要原因嗎？歐美疫情蔓延早不是一天兩天的事，結果政府不借鏡不規劃，還試圖阻擋百姓提供幫忙的各項努力，只想透過大內宣自誇好棒棒，卻看不到國際評價台灣已從已開發國家淪落到落後國家？

台積電不但是護國神山，更是世界的台積電，在高科技產業鏈中動見觀瞻。國內所有高科技企業主看法其實相當一致：高科技產業不容任何染疫停工風險存在，政府對此負有完全責任，必須確保超額疫苗如期提供給民眾，並在最短時間內全面提升疫苗施打覆蓋率。這是個科學的專業問題，不容任何政治解讀混淆視聽。

台灣需要疫苗！無論陳時中、蘇貞昌或其他蘇揆團隊官員，別再說謊、打官腔了！只要「有政府、別擋路」就成了。全台距離群體免疫仍有一段漫長的路要走，疫苗多多益善，面對沸騰民怨，盡速開放民間順利自購國際合格疫苗吧！

（作者為立法委員，律師）

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