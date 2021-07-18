積體電路。（圖/達志影像）

中國海關總署日前公布數據顯示，2021年上半年台灣對中國大陸出口總額為1147.45億美元，與去年同比成長35.1%。此外台灣上半年對中國大陸貿易順差達780億美元，相較去年同期增加逾200億美元。這是30多年來兩岸經貿交流的事實，在美中戰略競爭與後疫情時期的大環境變動下，台灣如何基於兩岸經貿的現實基礎以及兩岸政治關係的動態變化布局下階段國家發展戰略，值得政府與國人深思。

中國大陸是台灣第一大貿易夥伴，台灣對陸出口占全部對外出口的比重，從1992年的19.03%，快速成長至2000年的24.18%，2007年以後台灣對中國大陸出口總額已占台灣整體出口總額約40%，2020年則達到了43.8%。相對之下，美國直到2014年才成為台灣第二大貿易夥伴，雖然台美經貿關係因為美中貿易競爭和台美戰略夥伴關係深化而產生了一波質與量的升級，但是2020年台灣對美出口總額509億美元，約占台灣出口總額的14.7%，台灣對美貿易順差也僅179億美元。換言之，台灣對於美國等市場的開發還有努力空間，兩岸經貿依然呈現結構性的緊密關係。

由於兩岸政治關係紛擾，社會上對於兩岸經貿關係一直有依賴或脫鉤的爭論，但筆者認為這不只是零和一的問題。據經濟部貿易統計顯示，台灣對中國大陸出口主要集中在半導體、電子與電機設備等中間財。2021年上半年台灣對陸出口前三大貨品為積體電路、記憶體、液晶裝置，占比近78%。由此觀之，台灣對中國大陸出口是由電子產業所支撐，主因則是因為大陸台商供應鏈依然活躍，而且中國大陸市場高度依賴台灣供應陸方無法自行生產的關鍵零組件。因此只要中國大陸出口旺盛，自然會帶動台灣電子、電機貨品對陸出口的成長，而這也是2020年迄今，台灣經濟能在新冠肺炎疫情中達到3.1%成長率的重要因素。

但我們也要注意，除了電子、電機相關貨品以外，台灣其他貨品對大陸出口是呈現低度成長甚至衰退的趨勢。而這是因為中國大陸一直有計畫地完善自主供應鏈。今年大陸剛通過的《十四五規畫綱要》便強調要完善創新體系，加快建設科技強國的「三步走」戰略：第一步，2025年邁入製造強國；第二步，2035年中國製造業整體達到世界製造強國陣營中等水平；第三步，到2049年建國百年時，綜合實力進入世界製造強國前列。換言之，未來中國大陸本土供應鏈只會越來越健全，而中國大陸對台灣的進口依賴也可能逐漸降低。

因此，台灣與台商面對中國自主供應鏈崛起及其他國家企業的競爭，不能僅限於對陸維持戰略依賴或脫鉤的討論，更必須納入國家產業發展戰略、國際政治格局和國內民生經濟等層次的思考。

從國內民生經濟角度觀之，《經濟學人》以「正常指數」（normalcy index）觀察全球五十大經濟體與疫情前的正常生活距離有多遠，5月進入3級警戒的台灣落入後段班，截至6月底的排名則落居倒數第2，僅慘勝因受到Delta變種病毒衝擊而墊底的馬來西亞。展望台灣疫後復甦與振興，在國內投資和消費力尚未恢復以前，台灣更不能忽略對陸出口所能拉抬的經濟效應，因此維繫兩岸關係的和平穩定與正常交往至關重要。

從產業與國際政治角度觀之，過去30多年台商帶著資本、產線、人力資源西進，確實激起台灣產業空洞化的危機意識，而美中戰略競爭則是台灣的歷史機遇，台灣如何加速開發印太和歐美市場，改善本土投資、經營與勞動環境，吸引鮭魚返鄉和大船入港，更是台灣產業轉骨轉型之必要。（作者為前海基會董事長）