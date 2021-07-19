白崇禧在唐山軍民大會上致詞。（時報出版提供）

蔣問白，上海清黨需要多少軍隊？白答：「只要調走薛岳之第一師，留下劉峙之第二師及周鳳歧之二十六軍便夠了。」蔣又問，清黨需多少時間？白表示：「三天差不多，至多不會超過一星期。」第一師師長薛岳因立場不穩被調職，該師移駐鎮江，原來的駐地都由第二師接替。薛岳與白崇禧這兩位日後的國軍名將，自此便種下了心結。

四月十二日拂曉，上海駐軍在白崇禧一聲令下，以工人械鬥為由，強制收繳糾察隊武器。白崇禧之前已經探明，中共駐上海總機關位於商務印書館的工廠內，他選派若干官兵，喬裝工人，通過租界，將該處先行包圍解決，中共的全國總工會委員長汪壽華被捕殺。在這一天之內，共計查獲中共機關八十多個，逮捕共產黨員三百餘名。

十三日，上海工人發動大罷工，十數萬人遊行抗議。群眾包圍位於龍華的淞滬警備司令部，鼓譟喧鬧，要求釋放被捕的共黨份子。「此事我已先得到報告，即在司令部內暗中戒備，防止他們衝進來，」白崇禧日後回憶道：「後來他們一到，我便派人傳諭，准許他們講理由，不許妄動，如有話講，可推舉代表進來。」工人推派二十多人為代表進入司令部，白氏一見他們進來，劈頭便問：「你們是不是為昨天拘捕的人來請願？他們通通是共產黨，因為他們要消滅國民黨，實行階級鬥爭，所以我把他們拘捕起來。你們究竟是國民黨還是共產黨，如是國民黨，可好好的退出去，若是共產黨，我便連你們一起押起來。」在場無人敢自認是共產黨，白要他們出去向群眾解釋，勸導工人服從黨的決議。白原先估計上海清黨，需時三天至一星期，結果用不了三天，全市秩序便告恢復。「假使當時不清黨，等待北伐完成，或再一年半載，給共產黨組織嚴密，以及在津浦、京漢路等處工人被誘惑和煽動成功了，清黨真不容易。」白崇禧表示。

上海清黨，蔣介石與武漢正式決裂。四月十八日，蔣氏在南京成立國民政府，胡漢民任主席，下令通緝鮑羅廷及中共黨人二百餘人，至此國民黨有武漢與南京兩個中央政府，史稱「寧漢分裂」。蔣能與武漢分庭抗禮，白的支持非常關鍵。

寧漢分裂以後，南京反共，武漢容共，雙方各擁軍隊，都要北伐。南京的武力以何應欽的第一軍、李宗仁的第七軍為主力；武漢則以唐生智的第八軍、第四軍張發奎部為主。武漢為了打破南京的封鎖，並與北方馮玉祥、閻錫山取得聯絡，以唐生智、張發奎部出師河南，連破奉軍。在南京這邊，為了與武漢對抗，也準備渡過長江，向張宗昌、孫傳芳部進攻。

五月初，南京召開軍事會議，決定兵分三路，渡江北伐：以何應欽為第一路總指揮，肅清江北，直取海州；蔣介石自任第二路總指揮，而以白崇禧代理，陳調元為前敵總指揮，率第一軍的第一、第三兩師，第四十、第三十七兩軍，第六軍楊杰的第十七師，擔任津浦路正面作戰；以李宗仁為第三路總指揮，由蕪湖出安慶，斜截津浦路，並阻斷武漢與河南奉軍的聯絡。

蔣介石讓白崇禧代理自己的總指揮職務，等於將白氏提升至與他平起平坐的地位。第二路軍前敵總指揮陳調元這時剛從孫傳芳陣營投靠北伐軍不久，他早年曾在保定軍校任教官，身為老師如今卻要受當年學生白崇禧的指揮，頗不服氣，特地請見蔣總司令申述，但蔣對他說：「白崇禧行！你應該接受他的指揮。以後你就知道了！」倚重程度可見一斑。（待續）