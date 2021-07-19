八天七夜的行程來得快，去得也很快。一晃眼間，我竟已到了回憶這段旅程的時候。這次的陜西之旅是我人生當中第一次來到這座城市，它的人文風景深深地吸引著我，每一天參觀的地方都有它的故事，而我，恰巧是那個喜歡一邊旅行，一邊聽故事的人。這次旅行每一天的行程安排都十分緊湊，可我卻感覺到那麼一絲地小愜意！沒有課業的壓力，卻能吸收到如此廣大深奥的歷史知識，並且一睹書本裡頭那些我們未曾到達的地方，這比坐在教室聽著那遙不可及的歷史來得更能加深印象！

不夜城 燈泡絢爛

陝西最令我印象深刻的景點有太多太多，例如西安交通大學的櫻花，花色少了幾分鮮豔，多了幾分樸素淡雅，讓我十分羡慕那些就讀這所學校的學生，每到櫻花綻放的季節，便能來此走一回，感受文藝氣息；大唐不夜城的夜景，燈光絢爛，五彩繽紛，色彩搭配得很和諧，完全襯托出不夜城之美；危峰兀立的山堪稱鬼斧神工，在登上華山之前所搭乘的纜車也令我爲之驚嘆，短短十幾分鐘竟讓我對大自然產生了敬畏之心。

從國中時期，我便是金庸先生的書迷，對於他筆下的「華山論劍」很是著迷，如今一探華山的面目，只能說我更熱愛中國大陸這個地方。這裡的風景美得不可方物，高聳險峻的山峰讓我對武俠小說裡「華山論劍」的印象多了許多真實的畫面。

陝西美食 有風味

陝西的美食也是令人難忘。由於我是個怕辣的人，所以有些酸辣的料理我只敢淺嘗幾口。首先是涼皮，凉皮的口感是皮滑鮮嫩，鹹辣爽口，是道四季皆宜的美食。

再來是羊肉泡饃，雖然掰饃過程有點費勁，不過能吃到這麼一碗好吃的料理，辛苦一點也不算甚麽。因爲怕我們不習慣羊羶味，所以將裡頭的羊肉改成牛肉，但也不失其美味，牛肉肉質較軟，口感極佳，是我回來台灣後最念念不忘的一道美食。

還有一道甜點，是我離開西安前一天到鐘樓逛街時所發現到的——桂花糕，它吃起來口感很像台灣的「發糕」，不同於台灣，它是有些冰涼的，且沾著蜜桂花及砂糖，完全是我這個甜食主義者的最愛！

我只有個念頭，將來一定還要再到大陸，再來到西安這個吸引我的城市。（鍾雅雯）

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

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