中國和俄羅斯都滿意20年前簽署睦鄰友好合作條約。但俄中彼此之間十分猜疑這一根本問題仍然無法解決。雙方的許多大型合作項目因此頻頻失敗。而伴隨美國對中國制裁加劇，俄中合作又出現新趨勢。

中俄關係勝於同盟 普丁2月參加北京冬奧

俄羅斯外長拉夫羅夫7月15日在烏茲別克斯坦首都塔什干會晤中國外長王毅時表示，今天的俄中關係要超過冷戰年代的那種國家間的軍事政治同盟模式。俄羅斯外長如此描述雙邊關係的密切程度非常罕見。

普丁曾提到過俄羅斯幫助中國建立導彈來襲預警系統。由於在盟友之間也未必能聯合打造類似的系統，因此有許多俄羅斯分析人士認為，這足以支持拉夫羅夫這番話的觀點。

拉夫羅夫還表示，普丁已愉快接受習近平的邀請，他將參加明年2月北京冬奧會開幕式。抵制北京冬奧會的聲音在國際上經常響起，普丁的舉動可顯示對中國的支持和回報。因為習近平曾在2014年2月出席了俄羅斯索契冬奧會開幕式。當時俄羅斯與西方關係已經開始變冷，許多西方主要政要都拒絕前往索契，習近平對陷入孤立的普丁伸出了援手。

許多俄羅斯中國問題學者最近半年來一直在談論兩人舉行面對面峰會的可能。但俄羅斯總統新聞發言人佩斯科夫7月初表示，普丁與習近平是否見面，最終還是要取決於疫情。

中俄滿意20年前簽署關鍵條約

7月16日恰好是兩國睦鄰友好合作條約簽字20週年紀念。普丁習近平在最近的視頻會議上已宣佈再把條約延長5年。在今天兩國分別與美國交惡之際，被認為是規範俄中關係主要文件的這項條約因此也就顯得格外重要。事實上，從5月份以來，在俄羅斯首都莫斯科等地就舉行了不少與中共建黨百年和條約簽署20年有關的活動。

俄羅斯上議院聯邦委員會和下議院國家杜馬領導人16日當天都發言稱讚俄中關係。國家杜馬議長沃羅金在社交媒體上撰文時也不忘抨擊美國。外長拉夫羅夫在兩國政府主辦的官媒上同時發表了文章。

一些俄羅斯官媒最近也特別製作報導營造氣氛。這些報導包括俄羅斯繼續為中國設計和建造大批核電站，中國大熊貓最終落戶莫斯科動物園等等。

在莫斯科市中心的俄羅斯外交部迎賓館，7月16日當天還舉行了紀念條約簽字20週年的酒會。來自俄共的杜馬副議長，負責東亞事務的俄羅斯副外長和中國大使等人都出席了這項活動。但也正是在這家迎賓館，俄羅斯幾天前接待了到訪莫斯科的美國前國務卿和總統氣候事務特使克裡。

慶幸解決邊界問題 當年國力對比和國際環境完全不同

俄羅斯的一些中國問題分析人士說，反美是把俄中結合起來的關鍵因素。但如果俄中兩國中的一方單獨與美國達成交易，目前的這種俄中關係模式就不會持續下去。他們認為，20年前簽署條約時，俄羅斯對未來與中國的關係其實也沒有多大信心。

對華關係當時並不是俄羅斯外交主要方向，普丁那時甚至想讓俄羅斯加入北約，並在9.11事件後全力支持美國。江澤民與普丁簽約時，中國對剛執政不久來自克格勃的普丁也一知半解。江澤民後來很快交棒讓位於胡錦濤。

但20年前中國還沒有像今天這樣強大，俄中之間當時的國力對比也完全是另一種景象。因此許多俄羅斯中國問題學者認為，簽約反映了俄羅斯眼光的長遠和成熟的外交手腕。最重要的是，俄羅斯用微小的讓步換取中國國力還沒有完全強大時全面解決邊界問題。

防備對方 兩國都保留周旋空間

俄羅斯《商人日報》兩天前發表文章說，俄羅斯更應考慮未來如何與國力繼續增長的鄰居中國相處，不讓中國不顧俄羅斯利益來主宰和指揮雙邊關係。因為隨著俄羅斯對中國依賴的加深，最不好的情況就是，中國會利用經濟槓桿施壓俄羅斯，比如讓俄羅斯改變與印度或是與越南軍事合作時的政策。

這家俄羅斯大報說，避免俄羅斯在雙邊關係中依賴中國，解決辦法是俄羅斯應自身改革，增強自己的國力。另外就是與美國和西方修好，這樣能擴大俄羅斯的外交周旋空間。但這兩個方面又似乎很難辦到。因此未來如何盡量避免捲入美中衝突和發展與亞洲其他力量中心的關係，這些都需要俄羅斯施展外交智慧和藝術。

俄羅斯發展與印度、越南，還有與其他中國周邊國家關係被看成是牽制北京。而中國與烏克蘭的關係最近開始升溫，中國至今也沒有承認克里米亞屬於俄羅斯。中國與俄羅斯的另一個主要對手波蘭的關係也一直比較穩定。中俄兩國現在都很看重和強調雙方關係不結盟，因外那樣可為雙方留下很多外交活動空間。

俄不加入中國一帶一路 合作項目頻頻失敗

當俄中領導人滿意和稱讚雙邊關係時，雙方的許多合作項目卻都頻頻失敗，反映了雙方的猜疑和互不信任根深蒂固。幾年前曾被大量報導過的莫斯科到喀山之間的高鐵項目後來胎死腹中，現在已經鴉雀無聲。俄中之間的寬體客機和重型直升機聯合研製開發項目進展更非常不順利。這些項目基本變成了俄羅斯成為一些零部件的設計和供應分包商。與許多國家不同，俄羅斯至今沒有加入中國的一帶一路項目。雙方僅宣稱要把俄羅斯主導的歐亞經濟共同體與中國的一帶一路對接。

最近幾年，俄羅斯有大量科學家涉嫌從事間諜和提供情報被捕被判刑，這些案件中，絕大多數都同中國有關。

在疫情爆發時，在俄羅斯的許多中國人都遭受過歧視和軍警，地方官僚的各種打壓。而俄羅斯不滿中國在疫情爆發後拒絕提供病毒株方面的資料。兩國至今也沒有相互承認各自的疫苗。

時事評論人士尼科里斯基說，雖然民調顯示俄羅斯社會把中國看成是友好國家，但每當提到與中國的一些具體合作時，就很難說服人們俄羅斯能從這些合作中獲益。

尼科里斯基：「許多人並不認為與中國的合作之路能一直這樣走下去，同樣無法說服人們俄羅斯與中國擁有共同的目標和利益。最多人們會認為克里姆林宮可能與中國有共同的目標和利益，會在與中國的合作中獲益，但克里姆林宮和普丁周圍的財閥集團在民眾中的聲望和威信都非常低。」

科技合作和各種接觸增多 農產品出口規模擴大

隨著美國對中國制裁力度的加大，尤其是受到制裁的中國公司的數量已經逐漸趕上了俄羅斯，再加上中國從西方輕鬆獲取高科技的渠道有可能被逐漸切斷，這些都導致俄中合作開始發生一些變化。

在莫斯科最近舉行的一場有關俄中科技合作的討論會上，一些發言者說，雙方目前在科技領域的接觸和互動開始增多，許多中國企業和機構比兩年前更感興趣與俄羅斯合作，長期面向西方的雙方一些大公司和財團的私下接觸互動更多，但這一趨勢未來能產生哪些結果目前還無法判斷。

雙方合作的另一個新趨勢是，越來越多的俄羅斯農產品繼續大舉進軍中國市場。國有的俄羅斯農業銀行剛發表的報告說，今年第一季度，中國已經成為俄羅斯牛肉最大的出口市場。中國市場已經能佔俄羅斯牛肉出口55%的份額，而且這一增長趨勢仍會持續下去。

（本文授權中時新聞網刊登）

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