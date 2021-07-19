對於美軍C-146A運輸機於15日降落松山機場，浙江海事局隨即發佈解放軍實兵演習禁航區。禁航區位於台灣海峽北方入口區，最近距離台灣本島僅243公里，針對性極強。

先說美軍，在搞什麼名堂？目前美軍在西太平洋沒有航母、也沒有兩棲攻擊艦，只有1艘驅逐艦在西沙群島附近活動，戰力空虛。怎麼會派1架運輸機來台？很明顯，在南海的驅逐艦以及在台海的運輸機是美海軍分散式作戰的實踐。

顧名思義，分散式作戰就是把兵力（無論大小）平均分散在各地，凡是能飛的、能漂的全部都派到戰場來。沒有航母沒關係，能飛的像是C-146A、能漂的例如驅逐艦、未來還有無人艦、無人機、無人潛艦、B-52、F-35什麼死魚爛蝦通通來，最好把台海、東海、南海戰場塞得滿滿的。

從這個觀點看來，當前美中爆發台海戰爭的危險還處於可控狀態，尚在武力展現或騷擾階段，否則西太平洋至少會有3艘以上的航母打擊群。

而解放軍的反應就大了。雖然象山外海軍演距離台灣北部當然很近，但距離釣魚台和那霸以及日本九州也不遠。

大陸方面軍演的政治目的很清楚（任何軍事行動都有政治意涵）：第一，如果真的有武統戰爭，在開打的同時將會以武力牽制駐日美軍，使其不致干擾武統戰爭。第二，孤立台灣並切斷美日與台灣的軍事聯繫。第三，劍指釣魚台，武統開打後將一併收回。

兩岸關係走到今天，絕非國人之福。如果蔡政府把仇中抗中當作選舉籌碼、甚至於操縱戰爭風險，賭共軍不會打過來，這個賭注就太大了。

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