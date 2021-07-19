微解封，悶壞了？行政院高官陳政聞因違反防疫群聚規定下台，是這樣嗎？

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞7月17日遭媒體踢爆本月13日「微解封」當晚違反「餐廳禁止內用」、「室內5人」防疫規定，24小時後火速辭官。理由是：帶妻小、外傭前往屏東牡丹灣Villa度假，並未參加聚餐，也未違反防疫規定，事發後第一時間已向蘇貞昌、陳其邁報告，並向行政院秘書長李孟諺請辭獲准。不過，陳的辭職聲明，與媒體報導內容並不相符。

陳政聞在高雄政壇並非無名之輩，地方盛傳他與高雄市長陳其邁以師徒相稱，此前擔任過兩屆高雄市議員，2018年地方選舉被韓國瑜年輕的社群小編王律涵洗臉「你們這些大人有多噁心」而高票落選。不過，只要有民進黨證不怕沒官做，更何況是邁邁市長的嫡系人馬，喬個中央官員繼續服務「選民」。

但是，這次因違反防疫群聚規定火速演變成辭官事件，錯與罰並不符比例原則。按照陳的說法是偕妻小的輕旅行，與媒體爆料同行入住飯店房地產業者26人有很大的出入；其次，13日「民眾」檢舉照片係陳與3友人餐敘，顯然並非陳所指稱僅單純家庭旅遊，亦難認定違反「室內5人」防疫規定，據此引發隔日26人集體退房也並不尋常；最後，依據「民眾」檢舉照片的取景視角、距離觀察，更近似「跟拍」，若陳與房地產業者同行入住一晚要價3萬元的高檔Villa度假，恐有更嚴重的政風疑慮。

能進出隱蔽性高的Villa現場拍照的「民眾」也有貓膩，一張證據力不足的照片，卻能引起當事人火速辭官，除非還有更多未曝光的照片和不可告人的隱情，當事人避重就輕，草草以違反防疫規定閃人，陳與房地產業者有無利益關係恐怕得先釐清，政風單位應給個交代。

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