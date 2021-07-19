近日台灣特定媒體專訪國內專家學者，指稱中共突然宣佈近期將在浙江外海進行大型軍演，最近距離台灣僅243公里，目的劍指7月15日美軍C-146A運輸機降落在松山機場的反制動作。這樣的解讀並不精準，對此提出個人分析：

首先，中共浙江海事局於7月17日發布演習警示，7月16日1200時至21日1800時，在浙江象山至溫州以東海域、九點連線水域範圍內進行武器訓練，（如圖一）演習時間共計6天；經查，前述禁航區，中共浙江海事局曾於2018年7月16日公告，7月18日上午8時至23日下午6時，在浙江象山以東迄蒼南以北海域、九點連線進行實彈射擊訓練（圖二），共計6天，兩次演習範圍、時間天數等雷同，可能為年度例行性演訓，並非針對特定政治事件，但不排除解放軍藉「機」發揮。

共軍在浙江象山以東迄蒼南以北海域、九點連線進行實彈射擊訓練。（圖/陸文浩提供）

其次，經查大陸官媒曾報導，上述武器訓練禁航區為解放軍傳統演練海域、部隊年度訓練禁航區。對於長期關注解放軍演習者，此禁航區相信並不陌生，幾乎每年都會在相近海域進行演習。我國防部也曾針對此演習，指稱為共軍年度例行性演訓，勿隨對岸「文攻武嚇」。

至於「武器訓練」包括那些項目，大陸軍事專家曾對此類型演習的規模和內容判斷，這應該屬於海軍各軍兵種的聯合實彈射擊演習。此次個人依據演訓範圍擴及象山至溫州以東一帶海域、周邊中共海軍兵力部署等研判，該實彈射擊訓練，為東部戰區海軍「近海防禦」、年度（去年檢討核定、今年執行）、艦隊級、例行性演習，不排除有東部戰區海軍所屬各類型作戰艦艇、潛艦、戰機等參與是項實彈射擊訓練。

最後，7月18日中共浙江海事局於下午發布，浙東海域是項武器訓練於18日「實際使用武器訓練結束」。依據我氣象局提供「烟花」颱風行徑預判（圖三）及以往共軍演習期間，區域遭遇發布颱風警報時，會提前取消演訓、進行防颱部署等經驗，不排除該項武器訓練會在颱風過後，仍將再次發布是項武器訓練，持續驗證部隊武器使用成效。

畢竟7至9月可稱為台灣的颱風季節，與兩岸地緣位置關係緊密，大陸沿海浙江、福建、廣東迄海南一帶海域，將常常面臨演習遭遇颱風來臨取消及再次公布，這也是不得不的常態性作法。

此次中共解放軍在浙東海域演訓動態或有解放軍藉「機」發揮之因素，台灣媒體與專家學者應事先預做分析、謹慎發言，勿用直覺看事、過度解讀中共解放軍演習，係主要針對美軍C-146A運輸機降落台灣松山機場的反應，恐有誤導兩岸軍事誤判，引發台灣民眾恐慌之虞，不可不慎！

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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