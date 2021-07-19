許多年前，台灣錢曾經淹腳目，曾經忝為亞洲四小龍之首，曾經用鼻孔高傲地看著大陸人，曾經以首善的健保制度傲視全球…，那時候的台灣人，曾經不可一世。

然而過去這些榮耀，都在蔡政府執政後這些年迅速消失殆盡。為了反中，兩岸停止觀光旅遊，讓旅遊業急速蕭條；為了壓制反對聲音，媒體幾乎全部親綠，非綠媒體人大量失業；為了取悅美國，讓萊豬大量進口，本土畜牧業受到嚴重衝擊。結果是：百業蕭條，失業人口增加，許多家庭必須身兼數職，才能勉強換得一家溫飽。

去年起又遭逢新冠肺炎侵襲，觀光旅遊業、餐飲業、夜市攤販等，幾乎全部停擺；連八大行業的許多社會邊緣人更是淪為不知下一餐在何處的地步。

曾經是「南八萬」的健保制度，不但買不到足夠疫苗，還要像乞丐一樣，等著外國捐贈疫苗，然後感恩戴德、鞠躬如搗蒜；不然就是要靠民間團體採購疫苗捐給政府，還暗地裡設了許多關卡，更不准網路及媒體稱呼這個政府是乞丐政府。

從電視媒體及網路貼圖，我們不斷看到許多外送餐點的從業人員，躲在路邊垃圾桶邊低頭快速扒飯，深怕被道德魔人檢舉他們沒戴口罩；也看到前背著嬰兒的母親，在半夜騎著摩托車外送餐飲點心，賺取那微薄的送餐費。看到這些苦命人面對空前困境，卑微地求生、養家活口，讓人看了鼻酸。

我們也看到許多小攤販小商人，為了申請小額紓困貸款，還要被百般刁難。辦事官員為何要露出一副酷吏嘴臉，百般刁難這些苦命人呢？上位者養尊處優，從不知民間疾苦；看到這些苦命人，難道可以視若無睹，無動於衷嗎？

硬心腸的主政者已經狼心如鐵，我們懷疑她那「心中最軟的一塊」是否依然存在？

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