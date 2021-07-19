國防安全研究院刊出一則專文，把PTT批評政府的言論定義為「用輿論和指揮中心的論述抗衡」以及「對政府製造防疫施政壓力」並揪出47個帳號說是中共同路人。

讓人不解的是，這個所謂的｢國防安全研究院｣是個什麼組織？它根據什麼來批評PTT鄉民的言論？它有什麼資格做這方面的評論？難道它不知道PTT自由慣了，國民黨當家罵國民黨；民進黨當家罵民進黨，這是言論自由的一環，也從沒哪個執政者給他戴帽子。再者，IP大數據的數字是死的，人腦是活的，用死腦袋做出來的數字來指控活生生鄉民的自由意志，這是反果為因，前不久被網民抓到的林瑋豐夫婦，就是綠營寫手兼民進黨網路社群中心主事者，他們隨機反串抹黑、抹紅，你怎麼不說呢？

這47個帳號裡面又有多少是綠營反串的，大數據查到沒有？你沒查，台北市議員徐巧芯幫你查了，在被你列入的47名中共同路人當中，反國民黨、反中國、支持民進黨的比例高達74%。

不要說你調查的結果正不正確，｢國安院｣本身的做法就值得商榷，沒經過發言人同意就隨便將人家的言論進行調查、歸類、最後界定為｢認知作戰｣，這是哪門子的學術研究？還是極權專制下的監管、綠色恐怖？

民進黨執政下的促轉會恣意打侯、NCC堅持滅中天，現在又來個什麼｢國防安全研究院｣...，民進黨的東廠何其多也！到底老百姓還有沒有一點點自由的言論空間？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※