近日，隨著疫情爆發，民進黨的支持度與領導威信受到不少挑戰，然而卻不見國民黨政黨支持度有明顯提升，仍處於輿論市場低谷。

一個處於輿論市場低谷的政黨，往往引來各方人士出於好意或惡意的批評指教，這些批評指教都是國民黨應勇於承擔的，唯有承擔批評指教並做出改變，才可能得到社會再一次的認同。但同時也要小心，別迷失到另一端，走向一種亟欲「討好社會」的思維，而忽視了「取信於人的基本邏輯」。

什麼叫做取信於人的基本邏輯？邏輯很簡單：「無論變或不變，都要讓自己的人設前後看起來有一致性。」這一點非常重要，特別是在探討是否放棄九二共識前，我們不能忘記這種連人與人相處都不能忽略的道理。

無論今日的國民黨人喜歡還是不喜歡，國民黨主張九二共識至少也10多年了（如果從1992年說起，就快三十年了），也靠著這個主張選上2008與2012年兩次總統大選。之後2016與2020兩次大選雖然敗北，但這兩次大選的兩岸政策主張，仍是九二共識。所以國民黨一向主張九二共識，這是客觀事實。

一個堅持這麼多年的主張，在最近兩次總統大選都未能獲多數選民肯定，甚至普遍不少政治分析人士當成敗因在檢討，這不免會讓不少國民黨人產生廢除九二共識，改以更凸顯兩岸互不隸屬的兩岸主張取而代之的想法，是人之常情。

姑且先不論九二共識是否真的是敗因（這大有檢討餘地），先探討前面講的「取信於人的基本邏輯」，一個人要取信於眾，需要維持基本的「人設一致性」，而立場一百八十度大轉變的人，是沒有「人設一致性」的。一個人出現在你面前，只因為自己處於低谷，就大喊「我過去主張是錯的，我現在修正了，我現在一定是對的，請信任我，把資源給我」，你對這樣的人會有什麼觀感？正常的人是絕對不可能給予信任的。

哪怕你新的主張符合選民心目中的「對」，一個自我否定的集團，即便否定的是「過去的立場」，又有什麼底氣說自己現在的主張就是值得選民託付的呢？過去與現在是不可能分割的，你自己都對自己的主張沒信心，都承認自己是會犯大錯的政黨，為何我要信任你？人民不會覺得國民黨痛改前非，只會發現國民黨陷入自我懷疑與自我否定的局面。

立場前後差距太大，除了給民眾缺乏自信的觀感，另一方面也顯得太過刻意。一個人露出兩種不同面孔的人，往往我們會認為他是雙面人，而且傾向相信那個壞的一面，才是這個人的真面目。如果國民黨一下子改換成一個「一邊一國」，而且還跟民進黨一樣永遠唱衰中國大陸的立場，與先前的人設造成斷裂，那麼大眾極可能認定現在的激烈批判「只是演戲」，過去的作法才是你真心的想法。與其搞這種假掰式的改革，那倒還不如認清現實，在大方向不變的前提下，採取漸進式的立場調整作法，用時間、用一次又一次的大陸時事應變處理來獲得選民的信任，這要穩當得多。這樣，不論口中是否唸唸有詞「九二共識」，民眾都會信任你。反之，對自己毫無自信，看到民進黨就拿香跟著拜，那台灣人民為何要選一個山寨民進黨？

再者，「九二共識」本身是否真是2016、2020兩次大選的敗因？若真如此，那為什麼2018年的韓國瑜高喊九二共識能夠高票當選？試想若2016朱立倫與2020韓國瑜主張的兩岸政策不是九二共識，甚至帶頭批判九二共識，那就會反敗為勝嗎？又如果國民黨參選人一面說「不要九二共識」，否定「一中原則」，可是對於中共的不當行徑，都還是同樣謹小慎微，不敢批評，那難道選民就不覺得國民黨「親中」？過度放大九二共識的效應，只是找個代罪羔羊，這恐怕只會讓國民黨喪失真正檢討改革的契機。

國民黨兩岸立場要取信於民，並不是想一個10個字以內的「新標語」，再替它寫1000字的說明，之後像是聖旨一樣頒發下去，天下就感受到國民黨決心，四海之間就紛紛歸順，天下於是大定。無論國民黨今天續喊還是不喊九二共識，外界對國民黨的認定就是「這是一個主張九二共識的政黨」！在這種情況下，與其急著換標語，我們更該著重的是多做「符合九二共識實質精神，但打破大眾對九二共識成見」的事。

什麼叫做「符合九二共識實質精神，但打破大眾對九二共識成見」？細看國民黨長期以來對九二共識內涵的詮釋，九二共識在規範兩岸彼此「基本定位」關係，但它絕對不是「保證不讓中國共產黨不開心」的協議，也絕對不是走向反民主的方向，更不丟棄台灣主體性。2008年馬英九總統參選就曾以嚴厲的口吻批判大陸對西藏的政策，這難道不符合九二共識？當然符合，1992年的國民黨政府並沒有與對岸建立什麼「不得批評中共」的共識啊，對不對？馬英九在任時，多次對「六四」事件也提出針砭，表示意見，比蔡英文更深入。在六四的25週年紀念，馬所發表的六四感言，甚至讓媒體也都認為「蔡英文不如馬英九」。中共片面改變香港選舉制度，一向堅持九二共識的馬英九也公然表示「一國兩制已死」，不因對岸跳腳而改變。九二共識從來不是鄉愿舔共的代名詞。相反地，正因為兩岸有基本的諒解，該交流交流，該稱讚稱讚，該批判反對時也不用畏畏縮縮。這才是正港的九二共識。

言教不如身教，如果國民黨的「身」能在未來一次又一次大陸涉及台灣與國際的事務上，讓台灣人民感受到國民黨真的支持民主價值，那麼自然國民黨就能逐漸獲得民意的認同。這速度或許不會立竿見影，但絕對比躁進式的假掰推翻，更能取信於民。

（作者為國會助理）

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