雖然外界批評、質疑不斷，衛福部19日還是宣布通過高端的新冠肺炎疫苗專案製造申請案，蔡政府如此為企業大開方便之門，自己不要臉也罷，但竟然連民眾的健康與生命都不管，真讓人感嘆搖頭。

高端疫苗的爭議討論已久，對官方有意在做完二期試驗後就給予「緊急使用授權」（EUA），原本批評就多，從專業來看，二期臨床主要是了解其負作用等，三期試驗才會有疫苗保護力的數據，而且，目前在國際上獲得 EUA的歐美疫苗都是二期試驗結束，三期試驗進行當中做期中分析，再用三期試驗期中數據申請EUA。

而蔡政府一意為高端護航的意圖非常明顯，除了綠營上至總統，下至民代，紛紛鼓吹國產疫苗，說什麼「我的手臂要留給國產疫苗」等謊話外，在外界批評政府要讓高端以二期試驗結果申請EUA時，官方與綠營側翼紛指國外疫苗也是未作三期就給予EUA，一直到專家與媒體拿出證據，證明其所言非實後才閉嘴。

或許有人會說，通過高端EUA的是由專家學者組成的委員會，並非政府單位通過；但官僚單位想要左右委員會的決定還不容易，原本是國產疫苗審查委員的中研院院士陳培哲在5月請辭，原因就是「擔心審查委員會難以秉持獨立性」，當時他也斷言，若以國際或世界衛生組織疫苗核准緊急授權的準則，國產疫苗「7月絕對不可能通過」。

但審查委員會在對高端疫苗保護力缺乏了解下，卻還是通過了，原因就是蔡政府自訂一套標準，非讓高端通過不可；到底是為了扶植國產疫苗，還是為了那些市井傳聞不斷的利益，可以如此不顧民眾的生命健康呢？屆時到底哪些倒楣的民眾要打高端疫苗呢？這一切疑點，希望給民眾一個清楚的交代。