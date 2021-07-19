新加坡前總理李光耀為世人所景仰，不僅在於他將新加坡治理成多方面的典範，也在於他分析世局與兩岸問題的前瞻性。由於我過去曾專訪過他，整理過他的演講集，以及讀過他許多訪談，特別整理以下幾句，對照當前局勢，很有啟發性。

由於他在多處闡釋過，大致綜合如下：李光耀說：「台灣島內有關台灣民意支持台獨的民調是沒有意義的，因為他們並不能決定。台灣的未來是由美國和中國力量的對比，以及美國介入台海的意願所決定的。當中國與美國的力量拉近時，美國的政策就會改變。」

目前的局勢看來又朝李光耀的預言跨出大步，美國印太事務協調官坎貝爾公開表示美國不支持台獨，明顯是政策改變的訊號，不禁也讓人覺得稍早國安會前秘書長、現任台日關係協會會長邱義仁有關「美國不支持台獨」的談話，像是美方要他主動表態的。不同於過去美國一中政策的搖盪，這次是由世局的大變動所帶來結構性的改變。中國已經是世界第二大經濟體，很快會超過美國成為第一，科技和軍事力量也急起直追，美國是被迫改變的。

按照李光耀的看法，由於美中兩國力量拉近，美國干預台海的代價太大，或力所不逮，意願自然降低，如此台灣的未來就確定了。至於多久？就看實際發展吧！有意思的是，在此過程中，李光耀並沒有把日本當成一個角色。

李光耀說：「沒有一個國家能夠阻止兩岸的統一，李登輝教導台灣人脫離中國的思想，不會改變兩岸終將統一的結果，只會讓台灣人在統一的過程中感到更痛苦。」

以上是非常真切的一段話，過去20多年，台灣年輕世代被灌輸仇中思想，滿嘴辱中的髒話，結果專業能力一落千丈。現在40歲左右中壯代國際級的台灣科技企業領袖、出版家、電影製作人、演唱家在哪裡？現在台灣年輕人看到台灣女孩能參加南韓女團就備感光榮了。

由於缺乏深沉的民族傳承，無論如何自以為武勇，如何自我陶醉，就跟香港「反送中」青年團體一樣，一旦進入真正碰撞時，變成不堪一擊，瞬間鳥獸散。台灣年輕人也一樣，無論如何謾罵，不管何種選舉結果，只是在統一的過程中更加痛苦而已。

李光耀還說：「美國如果真的能夠協防台灣，那很好，不過如果美國並不能協防台灣，卻讓台灣人相信可以，那就非常殘忍了。」

其實，美國經常做這種殘忍的事，做了一堆承諾，後來自己弄得灰頭土臉，拍拍屁股就走人，最近對香港也是如此。由於案例太多，所以那些因為相信美國而最終被美國拋棄的人，只能怪自己太過一廂情願。

最後，我還記得一位美國記者問，中國是否有取代美國的「野心」？李光耀的回答只有簡單兩個字：「Why not ？」