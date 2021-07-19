日前疫情指揮中心例行記者會中，有媒體問到陳時中，剩餘的經費花在哪裡？為何到現在都還不公布疫苗採購價格？何時才能公布？陳時中表示，編列67億元這個數字他不太理解，但針對疫苗價格，他竟然似乎有些微微動怒的表示：「已經講過很多次了，現在來問價格、要叫我講價格的，其實我都覺得有點居心叵測。」

好一個「居心叵測」的回應！原來是記者問到陳時中「心中最痛的那一塊」了！查查字典，這句成語是指：居心險惡、心懷鬼胎、別有用心，和圖謀不軌的意思。換言之，那位記者是在存心找碴，故意找指揮中心的麻煩，或者也可以說是「哪壺不開提哪壺」。如果照1450的說法，應該就是「阿共派來搗亂的」！

這是甚麼道理？又是甚麼樣的神邏輯？花了那麼多的錢買疫苗，竟然拒絕公布疫苗採購價格！除了其他國家購買的疫苗價格都是公開之外，鴻海永齡基金會及台積電簽約完成的BNT疫苗，雙方在簽約後，上海復星醫藥公司即已詳細地將價格公布。為什麼幫蔡政府疫苗採購的價格就是不能公開？

還記得2014年國民黨執政時，立法院要通過的《服貿協議》被民進黨批評是「黑箱作業」，儘管這個協議的內容在事前已於全台辦了許多場次的公聽會與說明會，但仍然被民進黨利用機會與操控大學生占領立法院585個小時。現在這樣子的採購疫苗方式，不更加是「黑箱作業」？

真是奇怪耶！怎麼這個政府專門幹一些見不得人和偷雞摸狗的事？難道合約內容就無法亮出來供全民檢驗？莫非當初一定是價格高出現在很多，而且貴得離譜，吃虧上當被人家「海削」了一筆，指揮中心才不敢和沒有臉公布？如果真的是如陳時中所說：「合約裡面有清楚提到，價格是屬於雙方保密的事項」，則把合約影本讓我們這些「居心叵測」的人看看吧！

還記得陳時中過去在回應大陸國台辦捐贈台灣疫苗問題時的回應，「他們沒打的，我們有一點興趣，他們在打的，我們不敢用。」如今我們要借用這句話告訴陳指揮官，凡是「你沒說的，我們小老百姓都有興趣」！

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