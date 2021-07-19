近日疫情逐漸穩定，確診和死亡人數都不再讓人心驚膽戰，由3級警戒降級的機會似乎就在眼前，加上服務業營收受警戒升級的衝擊極為嚴重，除5月分失業率4.1%為7年半以來新高之外，7月16日最新統計顯示，全國放無薪假的企業有2704家，勞工達3.2萬人，短短1周即增加821家、1.1萬人，增加者過半來自住宿餐飲業。因此，外界要求再次發放紓困或振興券，或直接對國人發放現金刺激消費的呼聲高漲，目前已獲得政府重視。

媒體報導，行政院擔心現金會被用於儲蓄而不考慮，但正在考慮發放振興券，已請國發會和各部會規畫方案，近日將開會討論，且會將受創最深的餐飲業列為優先適用行業。

事實上，沒有一種方案是沒有問題的，端看主要是要達成什麼目標。發放現金是要確保所有民眾都會被關照到，以免真的有人走到絕路產生嚴重的社會問題；提供振興券是要刺激消費來帶動經濟成長，但一定多少會有「替代性」消費，且允許消費的範圍越大，替代性消費的效果就越大，激勵額外消費和經濟成長效果就越小，但顧及行業的「公平性」又很難限制消費範圍。故無論是馬政府的「消費券」，或去年蔡政府的「三倍券」，由於允許消費的範圍極大，民眾都樂於拿來購買日常用品以替代平日消費，所以帶動經濟的效果都相對有限。

所以，若這次發行消費票券的目的，是要挽救近乎窒息的餐飲住宿等服務行業的話，邏輯上就不宜將適用範圍擴大，以免稀釋了對這些受害最大行業的紓困效果。因此，不妨將這樣的消費券稱為「行業紓困券」，並將範圍限制於此波衝擊最大的旅宿餐飲、按摩美容美髮等消費受到3級警戒嚴格限制，以及被要求直接停業的行業，包括網咖、電玩等10種特殊行業，夾娃娃機店等8種防疫風險場所。

由於這些服務行業的範圍有限，而且衝擊最大，所以將「行業紓困券」的適用範圍限制於此，一方面在邏輯上合理，因為它們為全國防疫做了最大犧牲，需要特別紓困；二方面紓困效果將會顯著，因不會被其他受衝擊相對較小的行業稀釋。政府不宜好大喜功，為討好眾多業者而將適用範圍擴大到其他行業，否則在這些行業的紓困效果不佳下，無薪假或失業率攀升現象將繼續惡化。

若同意上述概念，接下來就該思考，如何在最短時間內，讓這個方案有效執行，因倒閉歇業狀況正在持續發生，拯救紓困行業如同救火，一刻不得耽擱。由於先前已有「三倍券」的發行經驗，政府相當清楚每一種發放補貼途徑的效率，可以複製民眾取得補貼速度最快的模式，盡速讓大眾取得消費補貼，到符合適用資格的商家進行消費；同時，盡快在網站公布符合資格的商家名單，也提供合格商家下載政府提供之標示，張貼於商家門口供消費者辨識消費。

「有政府，請安心」，「行業紓困券」正是落實這個口號的最佳機會。（作者為華梵大學兼任特聘教授）