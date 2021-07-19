中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日宣布，衛福部食藥署專家審查會議已通過高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權（EUA）的申請。換言之，高端將可進行專案製造。

這個結果應不會讓人感到意外，而此時確實是宣布「本土疫苗」（因為高端是民間企業，稱不上是國產疫苗）重磅出場的良好時機：國內疫情逐漸趨緩、3級警戒即將降級；在指揮中心使用全球罕見的劑次人口比作為疫苗覆蓋率的計算方法後，蔡總統要求疫苗覆蓋率在7月底前達到25%的目標也可望達標。整個防疫氛圍都朝向正面方向進行，此時高端疫苗通過上市，民意反彈應該會小些。

更重要的是，接下來將會是疫苗的空窗期。首先是，指揮中心目前扣著莫德納疫苗不發，逼迫民眾非得打AZ疫苗不可，在目前單日20～24萬劑的施打速度下，現有的AZ疫苗撐到8月初差不多就沒了。而國人殷切期盼的鴻海、台積電、慈濟所捐贈的BNT各500萬劑疫苗，在蔡政府技巧性地以改標籤方式拖延進口時間後，估計最快也要9月底才會抵台，那麼，8到9月，國人有什麼疫苗可以選？當然就是及時通過EUA的高端疫苗啦！陳時中在記者會上不就已經說了，高端預計8月就可以少量供應給國人施打。

此外，根據指揮中心專家小組的建議，AZ疫苗第2劑最好與第1劑間隔8～12周，而依國際指引，莫德納疫苗接種第2劑則可間隔28天，但指揮中心已調整第1劑與第2劑接種間隔為10至12週；而高端疫苗的施打間隔時間，指揮中心則明確表示是28天。

高端的2劑間隔時間這麼短，真是完美的安排。只要台灣人口的1成左右在8月選擇施打高端疫苗，4周後就可以再打第2劑，那麼，9月不到，蔡政府當時和高端簽的500萬劑就施打完畢啦！至於9月之後的1000萬劑、甚至1500劑BNT疫苗怎麼辦？隨便啦，不是早就告訴你們疫苗夠了嗎？大家還是硬要捐贈，那是你活該！

接下來，大家應該會看到高端疫苗超英趕美好棒棒、接種本土疫苗就有高台灣價值之類的認知作戰大內宣會傾巢而出，目的當然是催促民眾趕快把手臂留給高端。其實，在這之前，國防研究院的報告就已先打了「預防針」，暗示國內最大的BBS網站PTT上與疫苗的相關討論中，有很多是刻意在為大陸製疫苗「打開窗口」。這番指控，可能是企圖為本土疫苗的隆重登場「掃雷」，警告PTT鄉民，誰敢反本土疫苗誰就是中共同路人、就是為匪張目。

當然，大家也不是全無反制之道。第一是，人民有選擇不打某些疫苗的權利，不急著出國的人就跟政府耗下去，海枯石爛非要等到BNT不可，蔡政府能擋多久？第二，強力要求食藥署公布疫苗審查會議的專家名單，尤其在審查高端EUA申請案之前，審查委員換了一半，這點，陳時中也沒有否認。既然現在高端已通過EUA了，審委名單有何不可公布的？他們既然本著學術良知做了決定，就應該敢做敢當，向人民作交代！（作者為作家）