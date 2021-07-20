白崇禧將所部分成三個縱隊，於五月十六日渡過長江，十八日在滁州近郊擊破敵軍二萬餘人，此後連戰連捷，於六月十日攻克海州，肅清江北，十五日，白崇禧抵徐州（於六月二日為李宗仁第三路軍克復），商討之後戰略。按照蔣介石制定的攻略山東方案，北伐軍應乘勝追擊，佔領臨沂、日照等據點，將前線推進至黃河南岸；但是此時局勢出現變化，武漢方面的軍事壓力愈發吃緊，蔣已有抽調北伐主力西顧的想法。

原來此時中共在武漢國民政府控制區域內實行激進的土地改革，沒收土地，處決地主，不少軍官家屬也在其中，致使軍人和工農對立。五月開始，唐生智所部接連出現反共兵變，唐生智由河南回師湖北鎮壓。武漢準備以河南作為爭取馮玉祥支持的籌碼，原來北伐的軍隊，兵鋒改指向東。

面對武漢的「東征」，南京內部出現微妙的變化。第三路軍總指揮李宗仁不願意充當蔣氏西討武漢的前驅，更有意折衝於寧漢之間，獲取更有利的政治地位，於是以防範唐生智為名，將其所部主力第七軍撤到蕪湖、安慶一帶。蔣對李的異動自然萬分警覺，或許是想牽制李，又或許是要複製年初平定浙江的經驗，蔣著意拉攏白崇禧，對其言聽計從。

當此之時，白崇禧仍主張繼續北進，佔領戰略要地，以形成政略、戰略有利形勢。在蔣下令抽調第一、二路軍主力西向抵擋唐生智、對北方採取守勢時，白向蔣申述其戰略意見，「惟欲確實掌握徐海，使一時無北顧憂，必須扼險以守，方能久持」，「不如以之乘勝跟蹤追擊至黃河南岸地區」，方能在政略上「立於不敗之地」，然後回師西向，對付武漢，「所謂聲東擊西，陳倉暗渡之法也。」蔣「乃嘉納之。」

攻擊的重點在魯南的臨沂。但是臨沂城牆既高且厚，攻城部隊缺乏重砲，無法炸塌城牆，致使久攻不下，終於師老無功。蔣為了兼顧白攻略臨沂，一面抽調部隊，一面又下令「在臨沂未攻克之前，防禦及撤兵命令暫不發表」。然而李宗仁撤兵之後，敵張宗昌部立刻便發動反擊，魯南各據點紛紛失守，徐州危急。蔣急電白，要他將圍攻臨沂的兵力，移來支援第三路軍。蔣氏自己也親率一軍來增援徐州。但此時精銳之師皆已調往西線，留在前方的軍隊都是新擴編而成，戰力薄弱，終於徐州於七月二十七日失守，蔣敗退回到南京。「此次戰爭機勢頓挫，是以戰術牽動戰略與政略也。」他在日記裡懊惱地寫道：「如當時佔領徐、海，即不前進，以待敵變，勿聽非到臨城、臨沂不能控制隴海之語，則此一月餘之時間，當可消滅武漢偽政府矣！」蔣在給白崇禧的電報中則罕見坦承：「此次進攻臨城、臨沂，以戰術而牽動戰略是一教訓。此中正舉棋不定之過，以致全軍挫折，不勝愧悔。」

徐州失守，蔣介石以勝仗打開局面的意圖歸於失敗；而寧漢之間政局暗潮洶湧，則牽動他的去留，更造成蔣、白二人未來分合的重要關鍵。

白崇禧奉蔣介石電令回師會攻徐州，但他兵至離徐州城約四十五公里的八義集時便遭遇大批敵軍。白觀察戰場，發現敵人蜂擁而來，而徐州方向卻不聞槍砲聲。「當時之可能有二：」白判斷：「第一我軍已入徐州，但是敵人不應該愈打愈多；第二我軍可能已撤退，但是總司令部並未有命令給我。」他率部與敵軍周旋兩日，終於接到兼任上海市長的參謀長張定璠轉來電報，確認徐州已失守，蔣總司令下令各軍撤退。（待續）