在就讀小學低年級時那段懵懵懂懂的無憂歲月，每年兩次的臺北省親之旅是弟弟和我最期待的日子，再加上我們住在臺灣最南端，屬熱帶地區的屏東縣，臺北之行意謂著要途經整個西臺灣最精華的嘉南平原，台中盆地，桃竹苗臺地，進入臺北盆地的中心，並跨越高屏溪，曾文溪，濁水溪，大肚溪，大甲溪，淡水河六大主要水系，對我而言，堪稱是一次年度長征壯行。在那個基隆至高雄的中山高速公路還剛開始興建的一九七○年代初期，臺灣西側的南北幹線只有縱貫鐵路和縱貫公路而已，另外台三線省道雖也貫穿南北，但因迂回山區，路況不佳，一般均不予計入。加以縱貫公路，亦即當時的台一線省道，大部分的路段都只有一來一往的雙線車道，車行速度有限，沿途交通號誌繁多，如欲乘車，一般要坐上十小時才能由南往北，所以相對快捷的鐵路運輸就成為了較佳選項，而作為臺灣鐵路電氣化之前的年代中，號稱第一飛毛腿的光華號柴油特快車，憑藉其由屏東站到臺北站近五個半小時的行車時間，則是奢侈的首選。

光華號車廂中還有電扇，也能開窗。（黃力勉攝）

當時簡稱台鐵的臺灣鐵路局有三款高級列車，光華號，莒光號和觀光號，光華號雖沒有冷氣空調，但是在所有柴油列車的兄弟中行車速度最快（因為停的站也少），後二者雖是冷氣空調豪華版列車，但是平均速度卻慢得多（停的站也較多）。不過當年氣候變遷環境破壞，遠不若近二十年來得嚴峻，或許昔時個人的物質欲望的追求標準也較低，印象中光華號車廂天花板的旋轉電扇，還非常有效地發揮了降溫的功能，加上晚上沒有太陽直射的火辣，感覺上即便沒有冷氣空調也是「心靜自然涼」，這也是父母總是選擇晚班車的另一個原因吧！光華號另一個大賣點是「鐵路便當」（鐵路盒飯），它的價格已計入車票的票價中，所以按車票每位旅客一份。猶記得那只圓型印有台鐵企業標示的不銹鋼飯盒，外觀質樸堅固耐用，打開盒蓋，作為主菜的帶骨滷排骨肉，發散著獨家秘方滷汁的香氣，早已令人垂涎三尺，配菜中的滷蛋，豆干，漬蘿蔔干，酸菜也稱職地扮演了搭配的角色，這是弟弟的最愛，所以每次他都屬意坐光華號，意在「鐵路便當」而已，只可惜，不知何故，多年後臺灣鐵路局將此款「排骨盒飯」移出了功能表外，有至少十年不見其蹤影，聽聞最近台鐵又重新用它招攬生意，我卻身在美國，緣慳一面。十多年前，在美國德州休斯頓中國城的敦煌廣場，一家標榜「鐵路便當」的Nu Cafe開張，內人和兩犬子倒覺得店內的「鐵路便當」挺不錯，但我就是吃不出當年的感覺，幾十年前那份「小確幸」的滿足，看來是難以再複製了。

令人懷舊的鐵路便當！（陳世宗攝）

我記得當時光華號一天計有四班車次南北對開，北上車次由屏東站起，經臺北站，到基隆站止，這是當年唯一由屏東站開出往臺北的直達列車，這免去了我們通常要到高雄站轉車接駁的不便。我們一家向來坐的是晚班光華號列車，大概是下午五，六點才發車，這樣父母親方可以好整以暇地打理行李，不必貪黑趕早。這晚班車是經由山線路段，當然我一般比較喜歡坐經由海線的列車，一方面可用心聽聞海水的濤聲，還可感受徐徐海風的吹拂。另一方面山線列車要翻山越嶺穿越隧道，那時穿過隧道的感受可不舒服，不僅車內彌漫柴油廢氣的臭味，而且轉瞬間氣壓的變化讓耳朵聽力銳減，不過要是選擇坐上這晚班的光華號班車就沒的挑了。另外每次列車飛過了桃園站（過站不停），不管如何地疲累，弟弟和我一定要睜大眼睛盯著窗外，雖然外面仍是一片漆黑，但我們知道再過約半個小時，我們將抵達我們的終點站臺北站。車過萬華站不久（過站不停），中華商場挨著鐵路線邊上，中華路上的臺北市公車，計程車仍然熙來攘往，霓虹燈尚堅守崗位，雖然已近午夜，那繁華的景象讓來自南臺灣熱帶小鎮的我們神往。

2016年，台鐵舉辦「光華50紀念活動」，紀念已走入歷史的台鐵「光華號」50周年，推出從台北經高雄到台東的紀念專開列車，並邀請曾在光華號上服務的台鐵退休同仁一同搭乘，當中現年64歲的服務生侯壽興（見圖），再次在車上示範倒茶水。（趙雙傑攝）

近半世紀的時光飛逝而過，臺灣西部鐵路幹線早就全部由電氣化列車取代，二○○六年底又迎來了高速鐵路世代，昔時獨領風騷的光華號列車在時代的巨輪推動下，也淘汰到鐵路支線上去充當區間的短程通勤列車，默默地貢獻其遲暮之年的「剩餘價值」。在臺灣鐵路局全面汰舊沒有空調車廂的今日，據悉二○一四年，最後當作普通班車運營的原光華號列車，在行駛了最後一趟玉里到花蓮的區間班次後，除了保留幾輛狀況尚佳的列車作為紀念之用，真正地吹起了「熄燈號」，走入了歷史。自此白鐵皮，外表清新脫俗的光華號柴油列車，只有在博物館或展示場內，或特殊的節慶，才有機會亮相，她的除役讓我深思著「長江後浪推前浪，世上新人換舊人」這亙古不變的規律呀！光華號列車的鐵路世界如此，紅塵人世間又何嘗能免俗呢？想起那四十多年前晚班的光華號列車，在車廂寬闊的窗戶上，藉著夜幕漆黑的大地為底，映照著車廂內我們一家四口，年輕的父親母親，童稚的弟弟和我，一家和樂融融的畫面，還依然歷歷在目，但這一切，因為雙親的故去也已成了絕響……