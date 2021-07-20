《大學法》開宗明義第一條第二項即規定：「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權。」這裡點出大學自治的界線在法律，自然是以《大學法》為其核心，但構成大學法律秩序的各種法規仍有由其位階關係所決定的適用優先順序。

大學校長綜理大學校務，是大學自治行政工作的主持者和執行長，大學校長的選任，依《大學法》第九條之規定，公私立大學校長皆由各校大學校長遴選委員會遴選後，分由教育部或各該所屬地方政府和董事會聘任之，只是私立大學校長人選還需報請教育部核准之。至於大學校長遴選委員會之組織、運作及其他應遵行事項之辦法，國立大學者，由教育部定之，此即《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》，餘公立大學由直轄市立、縣（市）設立者，由各該所屬地方政府定之，私立大學則由董事會定之。

近日國立嘉義大學傳出校長選任的程序爭議，即該校校務會議規定校長遴選委員會選出之校長人選，應經該校副教授與正教授級別全體教師三分之一以上投票，同意票達有效投票數的二分之一，但該校校長遴選委員會則自行調降為三分之一。關於校長遴委會可否變更校務會議之決議，教育部表示，依法應以校長遴委會的決議為準。

教育部的依據在於《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》第三條的規定，大學校長選任的程序由校長遴委會決定，校務會議在這一程序中的法定參與空間有三：

一為選任遴委會中的學校代表，此則須占全體委員總額的五分之二，其餘委員，則由校友代表及社會公正人士依學校組織規程或其他相關規定推薦全體委員總額五分之二，而此之學校組織規程係由校務會議訂定，教育部則遴派五分之一的遴選委員；

二、遴委會如未能選出校長，或者在三個月內解決校長遴選爭議，校務會議可以三分之一以上提案，出席代表二分之一以上同意解散之，再依法規重新選任組成之；

三、遴委會下設工作小組之組成、任務及相關運作程序，應經校務會議審議通過後實施，並報教育部備查，修正時，亦同。

但在法定職權之外，關於遴選程序，遴委會也可基於其職權，決定是否讓校務會議或教師參與。而嘉大的程序，就是因為遴委會同意由副教授以上教師對其選任之人選進行同意權投票，也讓校務會議做成程序上的決議，但又改變主意，自行變更了校務會議所訂的同意權門檻。這裡不免有自食其言的誠信問題。

誠然，《大學法》並沒有將大學校長選任的權力完全下放給大學，大學校長是否民選，全然由遴委會盱衡各校文化後自行決定是否開放校內參與。嘉大即為此例。只是嘉大遴委會將同意門檻由讓與校務會議決定的投票數二分之一降為三分之一，實在是無事生非，除非遴委會選出的人選真的不孚眾望，擔心被反投票，才有調降同意門檻的必要，否則嘉大同意權的門檻是依投票數二分之一，而非投票權人總數二分之一，一般而言，積極同意者才會特地進場投票，所以被否決的情形並不多見；而如果是依投票權人總數二分之一，那就麻煩了，因為不投票在計票上會被記錄成反對，所以變得需要積極動員投票支持。但嘉大根本不是這樣的狀況。

教授治校是大學自治的核心，大學的最高權力中心，在法理上是校務會議，但事實上，由於校務會議議程一般是由校長和行政會議主導，校務會議代表多數並非高層行政主管，對於議題如未事先經過研究，或是原本就在自身熟悉的領域範圍內，多數情形，多只能對議案進行認可。而由於校長主持會議，一旦有校務會議代表與校長意見相左，校長很容易成為爭議當事人。所以要讓校長成為專業和忠誠的校務會議執行長，在現行制度下，只要校務會議另行產生議長，專事會議的主持並維持議事中立，我相信會使校務會議功能更加順暢而更能落實教授治校的精神，大學也不必斤斤計較於校長是否民選。

（作者為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授）

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