才走了一架C-146A運輸機，昨天又來了一架C-130。美軍頻頻刺激中國，不知道仇恨有多麼的深？

兩個角度來看：第一，刺激共軍攻擊美軍，引發一場可控的衝突。第二，逼迫中國坐上談判桌。

現在美國急迫的問題在於經濟，28兆美元債務8月份就要到期，美元超發使得美元不斷貶值，進而推高通膨壓力。在過去這些都不是問題，只要國外買主繼續購買美債、華爾街持續買單，美元的流通性可以解決超發的問題，連通貨膨脹也不是問題。

但是現在不同了，為了刺激經濟與基礎建設，拜登投入數兆美元，而且直接向實體市場撒錢，而各國減持美元，不造成通膨問題才怪。

要解決這個問題很簡單，製造一場可控的衝突即可。因為衝突是消耗人力、物力與財力資源的行為，有了消耗就會刺激供給面，所有的通膨與債務問題都可解決。但是這20年美國過度消耗在反恐戰爭裡面，連恐怖份子都搞不定，誰想和中國打仗？

這種環境使得美國想方設法逼迫中國坐上談判桌，共同商談解決美元體系運作以及通貨膨脹問題，至少葉倫和戴琪是這麼想，否則葉倫就不會說美中貿易戰爭不利雙方的話。

自川普祭起貿易大戰旗子，貿易壁壘高高築起，沒想到關稅沒有整倒中國，反而是美國人為高關稅高價格的商品買單。美國是多麼的想取消關稅壁壘，進口中國廉價商品，以沖淡通膨壓力；可是公開的不能說，說了美國就不強大了；必須動粗嚇唬嚇唬中國人，讓中國人求美國。

同理，現在的美國多麼希望中國政府能夠購買美債，讓美國政府可以繼續發債。要是中國政府真的不買美債，那麼台灣、日本、韓國、沙烏地阿拉伯等國就得買單。這是最近美軍動作頻頻的深層原因。

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