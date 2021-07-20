到底是國際接軌還是脫軌？高端疫苗「免疫橋接」領先全球，通過EUA審查是台灣藥政與防疫史上的重大里程碑，難道不怕國王新衣效應嗎？

台灣「免疫橋接」自吹自擂，無視於國際標準現狀。這永遠自我感覺良好的迷思，美麗數據猶如國王新衣，恐讓我們打了疫苗，卻中看不中用。不然，怎不敢公開提供保護效力的實驗結果？不就等同沒驗証過保護力的疫苗，打到身上可能無效。民眾打了無效的疫苗就到處亂跑不戴口罩，疫情會更嚴重。

食藥署揭露的高端疫苗研究數據再怎漂亮，卻無法反映真實世界的保護力。中研院院士陳培哲說，「這是沒有用的數字，不具有任何參考價值」，他連看都不想看。放眼全球，也只有台灣這樣做，可說是另類的台灣第一。

蔡英文曾說國產疫苗如欲取得EUA，一定要以國際標準為主。滿嘴說啥接軌國際，真不知接到哪裡去？食藥署真的能跟人民站在一起，扮演好監督的角色？

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