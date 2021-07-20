台灣行政院南部辦公室執行長陳政聞，捲入牡丹灣群聚豪華火鍋趴下台，三級防疫期間官員帶頭負面示範，事件還在餘波蕩漾，隨即發生台灣奧運代表團「經濟艙風波」，羽球世界球后戴資穎擠在經濟艙，隨行官員爽坐商務艙，台灣輿論一片譁然，蔡賴蘇才道完歉，又傳戴資穎住簡陋三星飯店，隨行官員卻爽住四星飯店，台灣輿論又是一片炸鍋。

其實選手搭經濟艙、住三星飯店，不是什麼大問題，畢竟選手出征目標是為了奪牌，但這回趕上台灣民眾對蔡政府已瀕臨爆點的情緒上，大家聚焦的不是陳政聞或戴資穎，而是民進黨政權已經腐敗亂象百出，彷彿回到陳水扁執政官場貪腐的翻版，甚至變本加厲毫不遮掩，輿論質疑疫苗價格，不但得不到答案，還被陳時中反嗆「居心叵測」，外界質疑高端疫苗黑箱護航，蔡政府仍不顧一切通過EUA，醫師背景的柯文哲「看不懂」，核心專家陳培哲對數據「看都不想看」，民進黨政府卻硬壓著人民當白老鼠，不顧人民觀感的權力傲慢，表現到極端露骨。

陳政聞豪華火鍋趴，對照疫情讓許多台灣基層沒飯吃，戴資穎坐經濟艙、住三星飯店，對照官員爽坐商務艙、舒服住四星飯店，台灣民情激憤的是類似對照組，在台灣已稀鬆平常，民進黨早已不是穿草鞋的組合，而是習慣了光鮮亮麗，官邸裡吃法國菜，無法體會窩在樹下啃便當的心境，這就是為何會不斷發生類似陳政聞事件，和經濟艙風波的關鍵因素。

經濟艙、三星飯店，不是台灣輿論心疼選手，而是對民進黨政府腐敗成習的情緒反射，否則再笨的官員，到了東京總知道要立馬滅火，當下和選手對調住宿飯店，至少可以平息一點民怒，這就是台灣基層的感受，民進黨官員民代的字典裡，其實沒有「道歉」兩個字，而是敷衍推拖試圖大事化小，否則官員犯錯下台，卻頻頻發生換個單位升官，這又該怎麼解釋，台灣人民已經無言又無奈。

對照組是檢驗最便捷的方法，民進黨官員民代卻偏偏要挑戰人民智慧，疫苗變成給什麼就得打什麼，輪不到就等著當台產疫苗白老鼠，這次排序最可能「中獎」的，是民進黨自認為「鐵票」的青壯族群，殊不知奔到關島打疫苗的，多屬這類族群，民進黨權力傲慢下的迷思，恐怕這回真要踢到鐵板了。

陳政聞、奧運團「示範」經典「對照組」，給台灣民眾活生生的教材，人在做天在看，事實上是官在做人在看，民進黨若以為「姿勢好、技術佳」，台灣民眾就能繼續被矇過去，經過諸多的「官場現形記」，恐怕大錯特錯。提醒純樸厚道的台灣鄉親，經過親友驟逝的傷痛，看盡民進黨官員民代的顢頇傲慢，只需拿著對照組的羅盤，輕易就能指出迷津，千萬別再被民進黨的幻術迷惑。

台灣民眾要盯著「陳政聞們」的劣行，謝謝「戴資穎們」的提醒，用對照組淘汰罔顧人民的政客，用對照組客觀看兩岸落差，用對照組看美國霸權行徑，相信能讓你耳聰目明，自私政客即使道一百個歉，不吃這一套！

（作者為大師鏈傳媒總編輯）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※