到今天才發覺，奧運的主角是帶隊官。

｢韓信點兵｣的故事大家都知曉，但韓信何以能帶那麼多兵，多到連自己都數不清？因為韓信身先士卒，有好東西讓給部屬，陣前作戰總是一馬當先，搶在部屬前面，所以他總是打勝仗。

民進黨執政不一樣了，什麼好東西都自己一把先攬，剩餘的再讓給下面。不是這樣嗎？打疫苗第二類的官員打好打滿；口碑好的外國疫苗先搶先贏；稍微解封，官員可以到villa大吃大喝，小老百姓街頭吃個便當就得罰款...。這次出國比賽，需要好體力的運動員坐經濟艙、住3星級；帶隊官員卻坐商務艙、住4星級飯店。

所持的理由是防疫期間坐梅花座，座位不敷分配，OK呀！運動員並沒要求一定要坐好位子，大家一視同仁嘛！共體時艱，但為什麼官員就可以坐寬敞的好位子、住高階的豪華旅館？奧運的主角真的是官員而不是運動員？

這次小英的道歉來得快了、蘇揆也馬上說要究責了，反應的確比以往來得快，為什麼？因為民意翻了天，過去政府的種種作為都是在添枝加葉，鍋子已經沸騰到臨界點，再不掀蓋可能就要爆炸了。

可能的結果是，回來的班機肯定是位子交換，官員再也不敢搶商務艙了，早知如此何必當初，這不是自己找糗？平常目無百姓，作威作福慣了！

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