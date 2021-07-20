球后戴資穎PO文，國人才發現，代表國家拚搏奧運的國手，搭的是經濟艙、住的是Ｂ＆Ｂ級的3星旅館、吃的是不符合運動員需求、滿滿澱粉的便當，這種待遇簡直就像是一窮二白的三流國家，克勤克儉好不容易才攢了點錢可以出國比賽。

國手待遇這麼寒磣，讓人質疑，蔡政府是沒給東奧代表團編列像樣的預算嗎？可是看看隨行的官員們照樣有商務艙可搭、住的是比國手多一星的四星飯店，政府的手頭應該也沒那麼緊吧，畢竟官員該享受的優厚待遇，可一樣也沒少啊，還有高官可以帶著全家享受南台灣頂級villa的奢華聚會，可見官場人士還是挺富貴逼人的。

然而，這陣子以來，蔡政府真的給人很窮的感覺。例如，台灣現有的疫苗捐贈的比自己買的還多，所以被笑說是疫苗乞丐，行政院長蘇貞昌斥責這種說法太惡毒，然而，台灣連國民所得遠不及台灣的立陶宛和斯洛伐克捐贈的2萬劑、1萬劑疫苗都接受，如此可憐的窘境，不像是乞丐嗎？

台灣GDP排名全球第22，明明是個經濟前段班，但卻是疫苗乞丐、奧運貧戶，不禁讓人要問：蔡政府到底把大家的錢都花到哪裡去了？

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