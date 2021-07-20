加勒比海島國古巴最近發生街頭示威抗議事件，引起國際媒體關注，古巴和美國的歷史情仇也再度成為話題。美國總統拜登說示威「吹響了要求自由的號角」，要求古巴政府「聽聽人民的聲音」。古巴政府則明指這次示威是由美國資助和煽動的，上周六更發動支持者上街，抗議美國干涉古巴內政。

美、古恩怨由來已久，上世紀60年代初還發生過著名的「豬玀灣事件」，以及差點引爆第三次世界大戰的「古巴飛彈危機」。兩國斷絕外交關係後，美國對古巴實施長達半個多世紀的經濟封鎖，美、古關係也一直是國際政治學界探討的熱門議題，但在台灣很少人關注古巴，距離遙遠是一個原因，也和兩國隸屬不同國際陣營有關。

其實台灣和古巴的處境很類似，旁邊都有一個敵意甚深的大國，台灣要面對中國大陸的武力威脅，古巴則長年被美國封鎖。還有古巴和中國都是一黨集權體制，台灣和美國則是民主體制，而且台灣很親美，古巴則和中共走得近。因此在美國智庫圈流傳一則笑話，說不如就讓台灣和古巴兩邊人民交換，這樣一來台灣人就不必面臨「武統」的威脅，古巴人也毋需再被美帝欺壓，美、中兩大國更可解除臥榻之患，一次解決四邊的困擾，豈不皆大歡喜？

這當然只是個笑話，現實上毫無可能性。一般人光想到如何讓2千多萬台灣人和1千多萬古巴人互換，大概就是笑笑，然後說簡直「天馬行空」吧！不過最近卻有人把它寫成書，是一本叫《新寶島》的小說。作者黃崇凱在書中寫道，2024年台灣新任總統宣示就職的隔天，大家一覺醒來發現全部的人都去了1萬5000公里外的古巴，古巴的人也發現他們被換到了台灣。一夜之間，兩個島嶼上的人完成了一次大交換，十分有趣。

至於兩邊人民如何互換，作者只以「不知名的原因」輕輕帶過。但這個大交換牽動了許多事，因為隔壁的大國變了，台灣的旁邊變成美國，古巴的旁邊換成中國，這四邊的關係會怎樣呢？表面上似乎皆大歡喜，實際上當然不會那麼簡單。作者還想像台灣選出了一位原住民總統，所以在小說裡頭，原住民問題也是很重要的軸線。總之就是一部充滿想像力的小說。

據作者說，寫小說前他完全沒聽過前述「笑話」，純粹就是某天晚上入睡前浮晃而起的念頭。但也不是漫無邊際的發想，「因為古巴跟台灣彷彿鏡像的關係：緯度相近、都有被殖民的經驗、都曾留下戒嚴的記憶、都以棒球為國球，更重要的是地緣政治也很類似。」雖是虛構的創作，仍有現實條件作為鋪陳。

關於美國智庫圈流傳的那則笑話，我是聽前AIT主席卜睿哲說的。卜氏為華府智庫圈內極受敬重的台灣問題專家，被形容是比台灣人更懂台灣的美國前官員。他最近也出了一本跟台灣有關的書，中文版叫《艱難的抉擇》。這本書是他退休前的力作，關心台灣現實處境的人，不能錯過《艱難的抉擇》，喜歡魔幻想像力的人，則不妨讀讀《新寶島》。當然也可以兩書兼閱，讓左腦右腦交互激盪一下。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）