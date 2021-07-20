東京奧運還沒開幕，我國選手甫踏上出征的機門，就爆發「商務艙之亂」，不只蔡總統和行政院長蘇貞昌都出面道歉，體育署長張少熙也已請辭，蘇揆指示留待奧運過後再究責。台灣的國際地位特殊，國際奧林匹克委員會（IOC）是目前我們極少數能參加的重要國際組織，選手在奧運的表現更是台灣難得在國際亮相的機會，此次事件的確凸顯了相關部門的準備工作不夠用心。

職業級的明星選手們出國比賽，首先考慮的是身體狀況，這是競賽的本錢，必須保護得很周到，所以他們對很多細節很在意。在國際間，許多超級運動明星都很富有，而且比官員還出名，話語權和粉絲的力量勝過政治人物。這次的「商務艙之亂」就是因為羽球天后戴資穎的一則「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」的IG發文引起的，戴資穎的粉絲對國手受委屈大為不滿，連蔡總統、賴副總統、行政院長、教育部長都出面道歉，體育署長還請辭；而且隨後粉絲們還持續關注小戴的住宿、飲食各方面的待遇，可見其影響力之大。

其實政府在10多年前就制定了「體育黃金計畫」，每年挑選一些有機會在奧運、亞運得到金牌的選手造冊列表，撥出巨款提供他們最優厚的訓練支援，包括擁有專任教練、陪打員、防護員、運動醫療師，出國的交通膳宿待遇也比一般選手更豐厚。

該計畫有一項規定是，「黃金計畫一級」的選手出國比賽都可搭乘商務艙。選手平常出國訓練或比賽都可以搭商務艙了，這次參加的是最重要的奧運會，體育署怎麼會疏忽呢？更何況蔡總統在5年前里約奧運時，就答應過選手參加奧運都搭商務艙了！

體育署2020東京奧運黃金計畫的選手名單總計有27位，其中列為第一級的有5位：羽球戴資穎和周天成、舉重郭婞淳、體操李智凱、空手道文姿云。第二級有11位：拳擊陳念琴、體操唐嘉鴻、射擊楊昆弼，及男女射箭團各4位。第三級有11位，涵蓋多項運動，他們都是可能得到奧運獎牌的選手。即使今年是為了防疫，商務艙座位的安排受限，至少也該將第一級、甚至第二級的「黃金計畫選手」安排在商務艙，怎麼可能是官員去占商務艙的座位？這實在說不過去。

至於戴資穎這次在東京的住宿飯店傳出只有3星等級，也引起球迷關切，戴資穎則說，能住在離場館近的地方，是非常好的事情。這次我代表團有4類運動員是住在比賽場館附近的飯店，這是有鑑於2018年在印尼巨港亞運成功的經驗，當時我代表團在選手村外租了多間接近比賽場的飯店，並且在飯店裡由當地台僑提供台式美食，結果中華代表團取得17面金牌的佳績。這次東京奧運，體育署依循亞運模式，租下在新宿的媽祖廟民宿，且發動僑胞提供復健服務和台灣料理，希望能再創獎牌高峰。

此次奧運出征一開始就出現爭議，希望相關官員之後更用心地協助選手，戴罪立功，用好成績回報國人。

（作者為前國立體育大學兼任助理教授）