疫情持續趨緩，下周應可脫離3級警戒，經濟可望恢復正常運轉，官方預測的經濟成長率仍然「亮麗動人」，但不能忽略台灣出現一群「疫情受害者」，其中一部分人並未受到政府紓困政策的照顧，經濟不平等現象更加惡化，這是蔡政府在疫苗不平等之外，另一個不平等的問題。

經濟不平等現象更加惡化

5月中進入3級警戒，所有大型活動停辦，學生在家上課、幼兒園、補習班停班，各種娛樂場所如電影院、健身房等都暫時停業，影響更大的是餐廳禁止內用，觀光與相關產業幾近完全停擺，可以想見其後作用力。許多業者、從業人員收入銳減甚至歸零，政府雖然針對特定對象發放紓困金，但許多生計陷入困難者並不符合紓困條件與標準，他們是這波疫情最大的經濟受災戶，卻可能完全無法得到支持。

從政府的總體數據完全看不到這些受災戶的苦難。依主計總處6月的統計，今年經濟成長率可望達5.46%，是近11年的高點，平均每人GDP也跨過3萬美元門檻，達32219美元，正式進入已開發國家之林，這樣的經濟表現當然是亮麗。

不過，這個數字是高科技製造業撐起的一片天。國內雖然進入3級警戒，但疫情仍屬可控，幾乎所有工業、製造業生產活動如常，苗栗京元電子等一度爆發群聚感染，但只短暫停工，並未影響整個供應鏈與產業運作；製造業生產指數已連續16個月成長，而且不時出現兩位數成長率。

更明顯的是對外出口火熱，台灣6月出口金額366億美元，創單月次高，年增率高達35%，是連續12個月正成長；第2季出口首次衝破千億美元，年增率高達37.4%。亮麗的出口成績是資通訊產業獨家撐起來的。

以內需服務業為主的產業則受創嚴重，從就業數據可以看出端倪，5月就業人數大減超過12萬人，其中近7成是服務業；此外，5月的經常性薪資出現小幅減少現象，失業率則攀升到4.11%的8年多新高、低工時人數暴增2倍。如果再細看可以發現，平均薪資減幅雖然不大，但部分產業平均薪資減幅達兩位數，電子產業平均薪資反而增加，產業薪資變動高度不平衡。

5月的數據尚未反映全貌，雙北是5月15日開始3級警戒，全台則是5月19日，6月的數據必然更糟，經濟不平等現象6、7月會更嚴重。

媒體報導行政院有意針對餐飲、零售、旅宿等產業再次發放振興券，政府總算看到庶民產業受損，並提出政策救助，但如果以發放振興券方式，很可能又將浪費大筆預算，卻未能真正幫助需要救助的業者與民眾。

發放振興券要能用於基層

發放振興券要能發揮效果，最重要的是替代率不能太高，如果民眾只是用振興券進行原本需要自掏腰包的消費，振興券的支出就是浪費、效益幾近全無，發放餐飲的振興券就會有這個問題。再者，民眾如果拿到振興券要消費，大多會用在餐廳，而不是使用在鄰里的小餐飲店、攤商，後者恐怕才是更需要政府紓困救助的對象。

5月疫情再起，已暴露蔡政府「超前部署」的謊言，台灣平均國民所得可望超越3萬美元，達到已開發國家標準，卻是一個「疫苗貧窮國家」；幸而有友邦捐贈，但數量遠遠不夠，民眾只能依中央疫情指揮中心安排的排序慢慢施打，其中很明顯存在著嚴重的不公、自肥。台北市長柯文哲所指的「特權疫苗」充斥，外界質疑官員、公務員為何能優先於長者施打、政府對所謂「第一線防疫人員」的定義等問題，蔡政府從未給予回答，這種不透明的黑箱作業，讓台灣社會在疫苗上出現嚴重的不平等，民怨為此而起。

經濟不平等惡化是現在進行式，政府在自滿於整體經濟成長率數字之餘，也請多看看那些受到重創的庶民經濟，其中還有部分屬於所謂的「地下經濟」，如果政府不能給予支持、援助，將讓更多基層民眾淪入貧窮，社會的經濟不平等與所得差距將更形惡化。