美國商務部再將23家大陸實體列入出口管制「實體清單」，這23家大陸實體主要涉及人工智慧等諸多領域，包括此前列管的大陸最大晶片製造商中芯國際和全球最大無人機製造商大疆科技、國家超級計算中心、航太航空實體等，可見美國的目的主要還是為了遏制大陸發展新科技。

去牆化 真正的多邊主義

自2018年以來，美國政府陸續將大陸特定企業列入管制清單，拜登政府上台後延續這一政策，多次以「安全和人權問題」為理由，擴大針對大陸企業的實體清單，近期這批清單就包括了14家與新疆有關的企業。與川普政府聚焦對中貿易戰以及在科技領域「全面脫鉤」的策略不同，拜登政府推行「選擇性脫鉤」的「小院高牆」戰略，對大陸進行精準打擊。

「小院高牆」概念由美國智庫提出，意指美國政府需要確定與國家安全直接相關的特定技術和研究領域（即小院），並畫定適當的戰略邊界（即高牆）。對「小院」內的核心技術，政府採取更嚴密更大力度進行封鎖，「小院」之外的其他高科技領域，則可以重新對中國開放。

「小院高牆」是美國對中競爭思維下的舉措，大陸的應對策略不應該與美國比誰築的牆更高、誰的院子更封閉，反而應該「去牆化」，以更加開放的態度創造合作機會。這是全球各國希望看到的後疫時代新世界，也是大陸自身發展需努力的方向。

其一，遵循「真正的多邊主義」要義，讓世界看到包容的多邊主義。拜登政府上台後，開始回歸多邊主義，但美國主導的多邊主義具有排他性意涵和針對性的議題，無論是「四邊機制」、「五眼聯盟」還是「七國集團」等，莫不如此。大陸近來多次提到要推行「真正的多邊主義」，代表不樂見西方國家這種針對大陸的俱樂部式多邊合作。

霸權衰落的時候，大國既有體系就會趨向封閉，缺少包容性。作為負責任的大國，中國更需補足包容性。包容意味著不設牆，意味著各種國家都能參與其中，尤其是開發中國家，在疫情衝擊下，中小國家、開發中國家更需要透過外部合作來戰勝疫情、恢復經濟。

不久前，大陸國務委員兼外長王毅主持「一帶一路」亞太區域國際合作高級別會議時表示，「一帶一路」是大家攜手前進的陽光大道，沒有小院高牆；容納不同的制度和文明，沒有意識形態偏見。對於國際上任何加強互聯互通、實現共同發展的合作倡議，大陸都願以開放態度，加強相互配合和相互促進。無論是尋求外交突圍還是回到多邊主義的原意，大陸都需要透過非排他性的多邊主義來走出一條不同的道路。

全球化 不能再走回頭路

其二，在科技領域繼續擴大開放、尋求合作。全球產業鏈現在正在重組，無論是產業鏈向大陸轉移，還是在特定幾個國家內運轉，都是逆全球化影響下的策略調整，這既有各國的安全考量，也有國際競爭考量。但技術脫鉤、產業鏈內部競爭化（內捲），同樣也是危險的，會使全球科技研發領域必要的國際合作中斷、減緩，也會增加國際惡性競爭。

逆全球化雖然興起，但全球化已經滲入、深入每一個國家的活動與民眾生活之中，許多全球性議題都需要各個國家尤其是大國間的合作，人類的科學技術發展本就是在共通、共享條件下實現的。脫鉤、內捲和零和博弈不是應對科技競爭有效的解決思路和方式。只有打開國門展開國際合作，才能充分享受比較優勢帶來的好處，才能提高效率、降低成本。

美中在高科技領域各有所長，美國有優勢，大陸也在快速發展，亦有廣闊的市場，大陸企業也樂於與美國企業合作，大陸需要以更開放的政策吸引全球人才，推進區域性、全球性科技合作，並與其他國家分享利潤。美國前國務卿季辛吉在訪華50周年紀念日前夕呼籲，美中任何一方都不應謀求科技壟斷，否則難以實現互利共贏。人類站在歷史關鍵的時間點上，需要做出理智的選擇。