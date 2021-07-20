放眼全世界民主國家，人民是國家主人，政府是人民公僕。反觀台灣主僕角色顛倒，人民苦哈哈，卻處處可見官員享特權，PTT鄉民批評政府就被打成中共同路人，中天電視台監督政府被關台，綜合台想要申請播新聞，門都沒有，台灣還稱得上是自由民主國家嗎？

近日最叫人咋舌的「官場現形記」是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞的豪奢Villa之旅，疫情3級警戒中大官一家老少悠哉入住，被抓包還委屈自清沒有違反防疫規定；反觀市井小民為溫飽奔波路街，沒用餐處只得蜷縮身子躲在街角嗑便當，卻要挨罰。

國手出征東奧上飛機才發現選手坐經濟艙，官員像渡假爽搭商務艙。如果不是球后戴資穎委婉PO文懷念長榮航空的商務艙，國人必被行政院長蘇貞昌在松山機場熱情送機的假象所騙，而曾經承諾「參加國際賽事的教練和選手搭商務艙」的蔡總統，只有一句「遺憾」的廉價道歉。

疫苗採購黑幕重重，更是官員獨尊的縮影。立委監督預算是民主國家常態，中央疫情指揮官陳時中以保密合約為由，只要有人質疑採購預算及價格，就回批是「居心叵測」。

至於蔡總統曾承諾國產疫苗一定依照國際科學標準把關，只是政治話術。實情是衛福部無視專家的強烈反對，獨創免疫橋接跳過三期試驗，強渡關山核准高端疫苗緊急使用授權，完全按照總統既定的劇本走，難怪中研院院士陳培哲曾公開點名小英是國產疫苗審查的「最大困難」。

台灣號稱是民主自由國家，理應人民有權，政府有能。蔡英文執政已5年多，政府獨裁、官員享特權，台灣民主一路倒退，人民不再當家，也沒了言論自由，如今因疫苗黑幕重重，連基本健康權益都被剝奪，這政府真的有夠爛！