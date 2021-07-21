白崇禧親臨前線指揮。（時報出版提供）

敵前撤退，極為困難。白崇禧發現原本擔任後衛的陳調元部隊，因為被敵方騎兵阻斷，無法趕到八義集，而此時楊杰的部隊還沒有撤下來，於是白帶著廣西警衛營三百人親自斷後，掩護大軍撤退。沿途有土匪騷擾，白下令只要沒有人員傷亡，無須與之糾纏；陳調元部補給中斷，白將指揮部的給養撥交陳部濟急，終於在八月六日平安把部隊撤回江南。

由於前方消息混亂，蔣介石遲遲未能得知白部是否已接奉撤退命令，使他極為焦慮，嘆道「交通之滯誤誠可殺也。」蔣亟欲得知白的行蹤，還有更重要的原因：當時武漢已由「和平分共」進入「武力清共」階段，寧漢雙方既然都已反共，就有了談判合作的基礎。汪精衛致電李宗仁，表示寧、漢可以合開國民黨的四中全會，但是在八月九日，唐生智發通電，指責蔣介石「自立政府，擅開會議，屠殺異己」，顯然以逼退蔣介石作為合作的前提。在蔣看來，南京三名手握兵權的將領，李宗仁已萌異志，何應欽應該會站在蔣這一邊，因此得到白的支持以壓制李的反側，對蔣至關緊要。蔣於八月十日致電白崇禧，說「兄（白）須速回，以軍會期近，及漢事進行，皆俟兄來決定也。」清楚表明他的急切期待。

八月十二日，國民黨召開中央執行委員暨監察委員聯席會議，蔣在會前與李、何、白三人預商主張。大出蔣預料的是，李、何、白三人竟都贊成與武漢談和。蔣只好表示：「余惟有以中央執監委員會之主張為依歸。」但李、白聽了都不以為然，而何應欽則沉默不發一語。據說白崇禧還說：「總司令能離開一下也好，等到我們渡過目前難關後，再請總司令回來行使職權。」在會後又託蔣氏親信張群傳話，要蔣「自決出處」。

「余何人斯，為人逼迫，竟至於此！」蔣介石在日記中憤恨寫道。但是由於形勢所迫，他決心立刻辭職下野，當晚即離開南京到上海。

這是蔣介石政治生涯當中第一次下野，對於李、何、白欲向武漢談和，他自然認為是對其背叛。「白崇禧與李宗仁通敵求全、謀叛敗黨之罪，世世國民不能忘也。敬之無主，亦非無責。」三人之中，蔣對於白的「逼迫」尤其銜恨。八月十五日是蔣氏正式發布下野通電的日子，當時他已回到奉化故里，在日記裡寫道：「此次引退，比較心和氣平，毫無怨恨，即受健生加以詞迫，亦不以為意，蓋以良知無疚，心地光明也。」這是自欺欺人之語。在此之前，蔣欣賞白的才幹，又不喜他獨斷專行，可說是愛恨交織；下野之後，蔣對白由愛轉恨，極為防範，內心裡已將他當作敵人看待。

但蔣的城府甚深，上述這些心理反應，除了少數親信之外，無人得知。蔣與桂系之間也只是暗中角力，爭鬥並沒有浮上檯面。八月十六日，白崇禧聯名李宗仁發通電，挽留蔣氏，請他回南京繼續領導；閻錫山派駐南京的代表得知蔣離京赴滬的消息時，即往見白崇禧，詢問「介公赴滬，是否如外界所傳，有辭退總座之意？」白氏回答：「漢派既一致反共，僅以介公個人關係，而武裝同志仍不免出於兵戎相見，於心實有所不忍，故決定辭職以免糾紛」。十八日，白在上海招待各界茶會上致詞表示，蔣對他說「我之軍隊非不足以敵武漢，但我決不願自相殘殺，予殘餘軍閥復起之機會，」政府中人一致挽留無效，「到晚間蔣總司令即離寧來滬。兄弟（白自稱）本擬隨總司令偕行，嗣因總司令謂，『大家都走，南京無人主持』，即推兄弟下車。」

白崇禧講出上述這番頗具同志情誼對話的時間，是八月十八日。七天後，孫傳芳趁蔣介石下野機會，傾巢而出，發動大規模攻勢。南京國民政府與北伐前途，面臨最嚴重的考驗。（待續）