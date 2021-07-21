「現在死亡失蹤都賠新台幣六百萬的，你要你提出申請，幾乎沒有否決的，到現在不到900人，可就連馬英九在內、呂芳上，前國史館館長在內都說，少說兩萬，我謝謝他們承認有兩萬，兩萬怎麼算出來的？兩萬減到900的那個差額，坐實了在光復初期，有多少死於溝壑的，多少沒有設戶籍的外省人？

到現在你說是兩萬，汗牛充棟獨派的著作你去翻翻看，四萬、五萬、十萬、二十萬、四十萬的都有。謝長廷在高雄選市長的時候，照他講的的那個數字，一天要殺400多人，是這個樣子嗎？台灣的人口還謝謝日據時期的統治，日據時期的戶籍資料，一張紙都沒有丟，那哪有大屠殺的數據？

我對於空軍的戰史略有研究。解嚴之前，台灣海峽的最後一場空戰之前，1963年最後一場空戰之前，政府遷台之後的任何一場空戰，都是中華民國空軍主動挑起的。我飛進大陸的空域，我們甚麼都不怕，除了膽子大，除了技藝好。我們在冷戰的格局之下，我們代表全中國。但是很痛心的事就從228的史觀被扭曲開始，我們所謂的鄉土教育，開始去中國，開始以中國為恥，以本土作為正統，最可悲的是中國國民黨也跟著拿香拜。本土的結果是不可能超過民進黨無恥，所以到現在分崩離析，二度丟掉中央政權，藍營內心深處淌血。

在70週年，沒有任何的怨懟，如果當年的鎮壓部隊他犯了甚麼錯誤。劉雨卿師長，他的名單是誰提供？今天有太多的史料可以證明，當時有太多的土豪劣紳是在搶奪日產，今天這些史料全部都被湮滅了。

陳儀難道是口耳相傳獨派著作裡面的暴君嗎？完全不是，人選甚至是正當的，他還有一個日籍的夫人，他有他廉潔之處，或許他自己有一點托大，譬如把兩個師調到東北去了，造成台灣防務的空虛，但是他的清明、他的勤政，到現在有太多的文字資料來支撐獨派的史觀是錯誤的。

當年228的動亂是一個地方性的事件，但是沒有想這個地方性的事件，慢慢變成獨派的建國運動，而這樣不斷的正當化的結果，造成國民黨史觀上的動搖，很難再撥亂反正。今天並不為蔣中正，我們老總統講任何的話。我這有分資料，是民國47年國防部總政治作戰部，普遍發到聯隊的東西，是甚麼？請注意看，注音台語會話。他在部隊裡面推廣羅馬拼音的台語，這是我偶然在舊書市買到的。民國47年代表甚麼？發到部隊是10月，823砲戰剛打完。部隊裡面外省老兵很多，但台灣充員戰士更多，在蔣公內心深處，絕對是希望族群共和，但是這個史料被忽略了。

所以在228七十周年的前夕，有人不斷指控國民政府在學校推行國語運動，說甚麼讓人家掛牌子，讓人家罰錢。可是讓我成長的雲林縣南港鎮南陽國小可沒這樣的事情。我的同班同學叫蘇治洋，他的妹妹叫蘇治芬，媽媽叫蘇洪月嬌，她的丈夫叫蘇東啟，也就是獨派所講的雲林起義。蘇治洋，一個台灣10歲的小學生，在父被捕的那天清晨，指著一個外省籍的我的鼻子說，等我爸爸從牢裡出來，要殺光你們外省人。」（待續）