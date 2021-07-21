最近因公務在身必須出國。公司體恤員工旅途勞頓，下機後又必須立刻為公務繁忙，所以特准搭乘商務艙。而所謂商務艙，不就是專為商務人員設計，讓他們有個較好的搭乘體驗，並可藉機充電、養精蓄銳。

飛機座艙分三六九等，是個毫不遮掩的赤裸階級小社會：有錢人坐頭等，享受一流待遇；錢少的坐經濟艙，忍受狹窄的座位空間，且不敢對服務員有太多要求。

很難想像，同樣是用公帑搭機，為何奧運選手得坐經濟艙，官員就能享坐商務艙？是因為官員比較辛苦，需要在機上養精蓄銳，下機後，就得全力以赴，為國家爭取榮譽？

選手辛苦了許多年，就希望在奧運能夠讓自己表現達到最高峰，不負國人期望與自己累積了多年的汗水與努力； 先決條件是：在飛機上的旅途能夠少些勞頓、旅館住宿能夠睡得香甜迅速恢復體力、飲食能夠補充足夠的養分。以上這些要求不過分吧？

而那些官員，難道也需要同樣的客觀條件，讓他們的體力達到最顛峰？為了更好地服務選手，還是要準備充分體力來與中共奧運代表團展開外交戰？

我們看不懂蔡政府的邏輯，更不理解主管教育單位的思路：究竟要選手去為國爭光，還是要官員養精蓄銳，以便在東京拓展奧運外交？何況官員只是去為選手服務的，如今卻反僕為主。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※