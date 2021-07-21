前陣子寫了《我在國內做編輯，在楓葉國做送餐員，大開眼界》一文，收到很多朋友的鼓勵，特此致謝。下文繼續說說送餐員酸甜苦辣的生活，也從服務業從業人員的角度給大家分析下國外的小費文化。

提前說明：一、至少在加拿大，服務業的小費並非強制，前提是提供熱情周到的服務。從送餐的角度，如果出現晚單、撒漏或態度不好的情況，即使提前付了小費也可以投訴要回。在餐廳堂食，如果服務員提供的服務很差勁，買單時也完全可以拒絕付小費。

二、在麥當勞、星巴克、SUBWAY等自助式快餐店點餐；以及在各種餐廳點單後選擇上門自取，一般不用付小費。

三、本文站在送餐員的立場上不吐不快，難以做到理性中立客觀，請大家批評。

國內因為沒有小費傳統，很多朋友到了國外特別歐美，在餐廳吃飯、叫外賣的時候為是否給小費、給多少小費而糾結，動輒十個點甚至十五個點的小費也確實讓人肉痛。

作為在加拿大的送餐員，我就從當地服務業從業人員的角度，說說為什麼有時候不給小費會很不體面甚至很丟人。

一句話總結：以加拿大為例，對送餐員和餐廳堂食服務員而言，小費不是錦上添花和額外收入，而是雪中送碳，是必需品。

小費文化背後的社會文化和薪資結構背景，其實體現了資本主義的「殘酷」：首先在加美，小費文化根深蒂固；其次企業為了壓縮成本和鼓勵提供好的服務，普遍默認小費是送餐、餐廳服務員等收入的基本組成，說白了就是工資的一部分。

將心比心，如果提供了熱情周到的服務，預期中本就不高的工資卻被砍掉一部分，服務員和送餐員心裡是什麼滋味？

一、在加拿大做送餐員也有三怕

「下著雨送餐，來回13公里，點了三杯奶茶的年輕西人不想付小費。用我蹩腳的英語交涉，如果不給，那真是『欺負』人了，白跑了。」

大概兩個月前，我有過這麼一段經歷。當時下著大雨，送餐到門口時渾身都被淋濕了。我用英語直接告訴對方，這單準時送達，往返十多公里，運費只有3加元，如果沒有小費，我幾乎就沒有收入，最後成功要到小費。

回顧當時心情，心裡特別不舒服。並非在意那一點小費（2加元），而是覺得自己白幹了，對方在故意佔便宜。說直白點，就是覺得對方「白嫖」，不尊重人。

那一陣子，作為菜鳥送餐員，我一度成為「遠單之王」，一半以上送餐往返超過十公里。一句話總結心中的憤慨：風吹日曬雨淋下雪還有凍雨，不給小費真不體面。

這篇文章的目的，是要為加拿大送餐員吆喝幾聲，說下送餐員的三怕。

何為「三怕」？第一怕停車吃罰單；第二怕被客人投訴；第三怕沒小費。

以哈利法克斯為例，工作日城區停車位也很緊張，經常找不到車位。因為往往只需停車3到5分鐘，不少送餐員會臨時違停，把車停到消防通道甚至殘疾人車位。運氣不好，就會吃到罰單，少則25加元，多則100加元，不僅扣錢，甚至還有導致第二年車輛保險費用飆升。

其次，怕客人投訴。在楓葉國做送餐員，也有「困在系統裡」之處。以哈法為例，送餐同樣有時間限制，飯點高峰期容易晚單，有時焦急萬分踩著油門，客服與客人又拚命打電話催促，無比抓狂。雖然不會直接扣錢，但也會影響開車安全。

最後，也最重要的，怕沒小費。我跟哈法不少送餐同行聊過，這是大家一致的痛點。

以我親身的體驗，在加拿大送餐，如果沒有平台補貼，小費就是送餐員的命根子，因為將近佔了收入的一半。扣除油費和車損，如果沒有小費，不少單子近乎白幹，時薪甚至達不到最低工資標準的一半。

說得直白點，對送餐員來講，小費不是錦上添花和額外收入，而是雪中送碳，是必需品。

有國內朋友質疑過，小費不是自願的嗎？在國外叫外賣為何必須給小費？

首先介紹：在加國，送餐小費一般為點餐價格的10%，且會全部付給送餐員。我瞭解的華人送餐平台都規定：送餐如果出現晚單、撒漏或態度不好，即使提前付了小費也可以向平台要求退回。

但是，如果沒晚單、沒撒漏又沒有態度不好的情況下，叫外賣而不付小費，真心不厚道。

為何這麼說？因為在加美，小費文化根深蒂固，企業為了壓縮成本和鼓勵提供好的服務，普遍默認小費是送餐、餐廳服務員等收入的基本組成。

按照幾家華人和西人送餐平台的運費，在距離五公里之內，很多時候一單運費只有3加元左右（約15元人民幣），如果預期小費高，運費甚至會被砍到1加元。

當然你可以吐槽送餐平台雞賊，但在地廣人稀的加拿大和美國，勞動力本來就貴，也不可能像國內那樣一棟樓同時送好幾單。在殘酷而激烈的市場競爭中，送餐平台普遍選擇了下調運費鼓勵小費的運營策略。

二、餐廳堂食服務員的小費還要分給後廚

說實話，出國後在餐廳吃飯給小費和點外賣給小費，動輒要多付十個點甚至十五個點（如果消費總額比較高可酌情減少），我也覺得肉痛。但身邊的朋友普遍講，如果你在國外做過服務業，給小費會痛快得多。

剛來楓葉國時，一個朋友也講過這麼一個故事：十多年前，一位華人女性懷著孕，為了謀生在哈法一家餐廳做服務員。就在快生的時候，她最焦慮的事情，卻是客人會不會給小費，因為底薪實在太低，沒有小費就幾乎沒有收入，而且服務員的小費還要分給後廚一部分。

就餐廳吃飯給小費而言，起初我也以為小費都給了服務員，後來哈法在餐廳做服務員的朋友證實：餐廳堂食的小費，服務員一般要分三分之一到一半給後廚。

以當下哈法華人群體為例，去餐廳堂食普遍會給小費，畢竟服務員當面提供了服務。但就送餐而言，特別疫情期間，送餐實行免接觸配送，經常出現客人要求送餐又不給小費的情況。

對於在國外點外賣，如果當地有小費文化，我想說的是：如果實在不想給小費，請不要在深夜（晚上10點後）和下雨下雪的時候點外賣，這樣送餐員真的會流汗又流淚。

還有，極少數人為了湊整數，每次只給一分錢或0.1加元的小費，這種小費不給也罷，本質上是在「羞辱」為你提供服務的人。

站在送餐員的立場，說句狠話：到了國外，入鄉隨俗很重要，什麼便宜都想占，什麼虧都不想吃，這叫雞賊。

將心比心，請你想一想：在國外，扣除油費送餐員的收入有時連最低時薪都拿不到，他們為什麼還願意幹？不就是為了養家餬口嘛。用廣東話說，搵食不易。

說這麼多，除了吐吐苦水，從送餐員角度說說小費，也是為了給自己和在國外從事服務業的朋友們打打氣。

到了異國他鄉，每個家庭開啟新生活都有諸多不易。特別英語不好的朋友，在找到正式工作之前很可能只能從事送餐等服務業。之前我講過一句話：只要你喜歡，再苦都不苦。但在國外做服務業，在苦的同時，內心更渴望得到基本的尊重。

寫到最後，身邊華人朋友一句話迴盪在耳邊：願我們披荊斬棘，克服一切困難，扎根在這裡。（加菲/現居加拿大）

本文來源：楓葉國冰與火公眾號

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