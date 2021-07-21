羽球球后戴資穎代表我國參加東京奧運，國人莫不希望小戴再創佳績。可是小戴未戰先敗，敗給了教育部體育署，也敗給了行政院南部辦公室執行長陳政聞。

蔡政府事先承諾國手參加東奧將搭乘商務艙，但體育署基於防疫考量，安排國手全部搭乘經濟艙，包括小戴。到了東京，小戴秀出旅館房間照片，簡單樸實的房間，又輸給陳政聞帶著妻小入住的屏東豪華別墅。

政府安排國手搭乘商務艙的主要用意在鼓舞士氣，表示對國手的尊重與期許。同時希望國手減少旅途勞頓，保持最佳體能狀態。體育署官員自以為是，以防疫為主要考量卻完全忽略安排商務艙的本意及國手的感受。可說是毫無同理心。現在說回程搭乘商務艙，已經完全失去意義。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠紛紛道歉。但是國人要的不是事情失敗後的道歉，而是事情辦得圓滿。否則，一錯再錯，事事道歉，這樣的政府還有價值嗎？

行政院在高雄設立南部辦公室的宗旨就是為民服務，南辦的各級官員應該處處為民設想，時時顧念民眾感受。陳政聞雖然自費帶家人度假，並無不法，但是在疫情三級警戒期間，有多少民眾生計大受影響，正在咬牙苦撐。陳政聞完全沒有想到自己豪華度假的行為會給民眾何種觀感，也是完全沒有同理心的表現。

蔡政府中央及地方官員全都缺乏同理心，做事不用大腦，難怪施政荒腔走板，誤謬不斷。

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