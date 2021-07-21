因為變種病毒全球肆虐，匈牙利總理日前透過國家廣播電台向全國宣布，自8月1日起開放接種第三劑新冠肺炎的疫苗，並且強制要求第一線的醫護都要接種第三劑。人口1000萬的匈牙利是歐盟各國當中，疫苗施打最迅速的國家之一，而且這次又搶在各國之前，宣布普遍施打第三劑的疫苗增強民眾防護力，真可說是十足的「超前部屬」。

近期歐洲方面，立陶宛和斯洛伐克也陸續宣布要捐贈台灣疫苗，讓台灣民眾又再度注意到歐洲這些相對來說比較小的國家。而且也讓我們見識到，這些國家雖然未必有英法德這些傳統大國的經濟力和影響力，但他們的行政部門還是很靈活，也很有手段的。特別是在疫情當前，其實大家都是摸著石頭過河、走一步算一步的情況之下，反而彰顯了這些國家政府的國家治理以及應變能力。而開創新局、改變過時有害的傳統，似乎也是當前歐洲各國都想要達成的目標。其中，最重要的當屬近年最受矚目的「氣候變遷」與「環保」議題。

這幾年在金融和企管都一直有人在講的「ESG」，其實也就是圍繞著這個環保、綠能、社會公平與正義所誕生出來的概念。關注環保和社會公平正義這類比較軟，但又跟我們的生活息息相關的問題，向來都是歐洲、歐盟的強項。而且在疫情之後，全球公民對環境議題的重視更加強烈，走向環保、走向綠能會是疫情之後的趨勢。

歐盟日前提出了「歐洲綠色政綱」，目標是讓2030年排放的汙染物比2005年減少61%，2030年時可再生能源使用占比由目前的20%提升到40%。而且2030年的碳排放要比1990年低55%，並在2050年完全實現「碳中和」的目標。其中更提到，2035年時要禁售汽柴油車以及油電混合車，達到汽車零排放的目標。也就是說，台灣現在正在大賣的油電混合車，其實再過不久就要被歐洲淘汰了。

根據《工商時報》日前的報導，台灣今年上半年油電混合車賣出了比去年同期多了將近一倍，超過3萬台的銷量。但純電動車的銷量，卻只有1600多輛。當然以現階段的法規和相關配套來說，油電車似乎是價格、技術和使用習慣上，相對來說比較親民的選擇。因為現在在台灣提起電動車，許多車主最先想到的問題就是，該去哪裡充電？

尤其台灣的基礎充電設施不足，有些社區管委會以太耗電、電費難計算為由，阻擋住戶裝設充電樁。許多老舊社區甚至根本就不可能裝設充電樁，或是充電樁超過一定數量，就會有電力超載的安全問題。種種實務上和法規上的亂象，實際上都是阻礙我們轉型到更綠能、更環保的生活型態。雖說疫情當前，首要之務還是要穩定國內的疫情，不過我們也還是要關注一下國際間的這股潮流，提早做好相關規畫以及準備，以免日後又跟不上人家腳步了。（作者為口譯工作者）

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