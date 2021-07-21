第44屆世界遺產大會正在福建省會城市福州舉行，將持續到月底的這屆「加長版」世遺大會給大陸又帶來一次為自身國際形象加分的機會。

首先，展示大陸環保「補課」成績單。除了提交本屆大會審議的文化遺產申報項目「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」，大陸目前已有55項世界遺產，和意大利並列第一。除37項文化遺產外，大陸還有自然遺產14項、自然與文化雙遺產4項，也是世界第一。本月初，大陸生態環境部官員宣稱，野外種群數量達到1800多只的「國寶」貓熊，受威脅程度等級由瀕危降為易危。這無疑讓大陸此前飽受詬病的環保問題獲得正名的機會，也有利於大陸在應對氣變、生態保護領域尋求與歐美更多的利益共通點。

其次，展示資源保護與民生改善相結合的成效。大陸世界自然遺產雖多，卻大部分位於欠發達地區。為此，官方除了建立自然遺產依托國家公園（試點）、自然保護區、風景名勝區等各級各類上百個自然保護地進行融合管理的機制，還因地制宜，通過特許經營、利益共享、生態補償等方式惠及民眾，通過開展適當的生態旅遊等拉動相關產業、助力鄉村振興。不僅保護了總面積達7.05萬平方公里的重要自然生態系統和自然遺跡，還保存了200多個文物保護單位、非物質文化遺產和眾多的歷史文化名城名鎮名村和傳統村落，更為遺產地每年帶來超過140億元人民幣的旅遊直接收入。這種既實現脫貧、改善民生又兼顧環境保護的經驗，正可為諸多尋求破解大陸發展「密碼」的欠發達國家和地區提供新的思路。

再次，弘揚中華文化，推動文明對話。近年來，東西方「文明衝突論」聲音漸漲，大陸恰可利用世界遺產這一促進不同文明交流互鑒的重要載體，增進各國普通民眾對大陸真實情況的瞭解，實現中華文明和世界各地不同文化之間的互通與互信，推動文明對話。

反觀台灣，儘管擁有太魯閣、淡水紅毛城、阿里山森林鐵路等諸多國際知名景點，卻至今尚無一處被列入《世界遺產名錄》，實為一大憾事。

其實，早在2002年，文建會就向全社會徵集評選台灣世界遺產潛力點，其後共評出18處潛力點。文化資產局自2009年至2013年編列預算近七千萬新台幣，主要用於組織宣傳報道、培育人才、辦理特展、核定輔助當地政府、補助民間團體及專家學者出境參與國際會議等。然而，近二十年時間過去，文化部雖輔助各地推動「申遺」多年，至今連遺產確認步驟都未辦理。

根據世界遺產的申報程序，申請國首先須成為《保護世界文化和自然遺產公約》的締約國，將世界遺產提名項目報送世界遺產中心，經專業國際機構實地考察評估，並由世界遺產委員會在評估報告的基礎上做出最終決定。台灣不是聯合國成員，也就無緣參與世界遺產的相關工作與活動，同樣無法自行「申遺」。

但是，兩岸民間卻曾經有過合作「申遺」的成功案例。2009年「媽祖信俗」入選《世界人類非物質文化遺產代表作名錄》，就是兩岸宗教人士合力推動的成果。2009年5月，台灣媽祖聯誼會會長、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤和新港奉天宮、北港朝天宮等台灣各媽祖宮廟董事長、主委以及信眾代表，從台中港直航到福建湄洲媽祖祖廟參加祭祀大典，後又簽名支持「媽祖信俗」申報世界非物質文化遺產。他們返台後，還積極發動台灣媽祖信眾簽名連署，使「媽祖信俗」的申報擁有更為廣泛的民間基礎。同年9月，「媽祖信俗」被成功列入《世界人類非物質文化遺產代表作名錄》。

兩岸官方對合作「申遺」也曾有過互動。2012年，時任大陸文化部副部長兼國家文物局局長的勵小捷到台灣參訪時就曾表示，支持金門與廈門共同以閩南紅磚建築申請世界遺產。2013年，時任台灣文化部長的龍應台在立法院回答立委質詢時表示，希望和大陸一起申請世界遺產。對此，大陸國台辦予以正面回應，稱「凡是有利於兩岸交流合作、共同弘揚中華文化的意見建議，都可以探討」。然而，由於民進黨的政治操弄，此事不了了之。此後，蔡英文當選主政，拒不承認「九二共識」，兩岸合作「申遺」更沒了下文。

時至今日，如果能夠憑藉世遺大會在大陸召開的契機，盡快推動兩岸合作「申遺」事宜，對於遭受疫情重創的台灣觀光業等無疑是一件幸事。

首先，兩岸合作「申遺」的前提是繞不開的「九二共識」。蔡英文主政以來，一直倚賴美國拓展台灣國際空間，對「九二共識」前提下的兩岸合作嗤之以鼻。然而事實一再證明，無論川普或拜登，只不過將台灣視為與大陸博弈的棋子，儘管台灣付出購軍火、開放萊豬進口等等代價，所謂力挺台灣參與世衛大會最終還是跳票。台灣想要在「申遺」問題上有所突破，就不能再讓民進黨一意孤行。

其次，區域聯合申報成功性更大。目前福建有多個被列入內地世界遺產預備名單的項目，像海上絲綢之路、閩南紅磚建築等，台灣都可適度參與。兩岸學者此前也曾探討，將兩岸和港澳的孫中山遺跡整體「申遺」，還有建議將台灣的澎湖玄武岩自然保留區、香港西貢石柱和福建漳州的濱海火山公園共同「申遺」，這種區域聯合申報的形式獲批成功性更大，也可彌補香港、台灣尚無世界遺產的缺憾。（作者為大陸資深媒體人）

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